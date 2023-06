Die 8 ungelösten Fragen um Prigoschins Vormarsch Wollte Prigoschin den Staatscoup oder war es am Ende Strategie?

Am Wochenende schaute die Welt gebannt auf Russland: 36 Stunden herrschte Chaos – und es schien, als würde Wladimir Putins Macht heftig bröckeln. Der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, ließ seine Männer auf Moskau zumarschieren, sechs Hubschrauber und ein Aufklärungsflugzeug abschießen und tötete mindestens 13 russische Soldaten.

Doch so schnell der Umsturzversuch begonnen hatte, beruhigte sich die Lage wieder. Vermittelt hatte der belarussische Machthaber Aleksander Lukaschenko. Am Montagabend äußerte sich Kremlchef Putin erstmals zu den Geschehnissen, die Wagner-Gruppe habe demnach drei Optionen: Die Söldner könnten in Russland bleiben, dort einen Vertrag mit der Armee schließen oder zu ihren Familien zurückkehren. Alternativ könnten sie nach Belarus auswandern, wo ukrainischen und russischen Medienberichten zufolge ein Militärcamp für 8.000 Wagner-Kämpfer errichtet werden soll. Prigoschin verkündete unterdessen, er habe niemals einen Putsch anzetteln wollen.

Beide Statements lassen ratlos zurück und bringen mehr Fragen auf, als dass sie sie beantworten würden. Für große Verwunderung sorgt etwa noch immer die Tatsache, wie Prigoschins Kämpfer sich ungehindert der russischen Hauptstadt nähern konnten. Steckte am Ende womöglich Absicht dahinter, um die – in Belarus eigentlich unbeliebte - Söldnertruppe dorthin verlegen zu können? Experten geben eine Einschätzung zur Lage:

1 Wie konnte Prigoschin so weit kommen?

Der mächtigen Söldnerchef Prigoschin nahm am Samstag innerhalb kürzester Zeit die Millionenstadt Rostow am Don ein und schickte einen Konvoi seiner Kämpfer in Richtung Moskau. Dieser machte erst 200 Kilometer vor der Stadtgrenze Halt, nachdem der belarussische Machthaber Lukaschenko mit dem Wagner-Chef telefoniert und eine Lösung ausgehandelt hatte.

Der Kreml hat die eigentliche Kontrolle über die Armee und ohne Putins Befehl werden keine maßgeblichen Maßnahmen im Landesinneren ergriffen. Ian Matveev, russischer Militärexperte

Aber: Wie konnten die Wagner-Leute überhaupt so weit kommen?

Erste Verteidigungslinien gegen Prigoschins Söldner wurden erst errichtet, als sie sich dem Fluss Oka näherten. Der russische Militärexperte Ian Matveev sagte dem Tagesspiegel, das weite Vordringen der Söldner ins Landesinnere würde zeigen, dass zu wenige Einheiten der russischen Armee im Landesinneren stationiert seien, um einen etwaigen Putsch zu verhindern. „Sogar die Reserve wurde an die Frontlinie in die Ukraine geschickt“, sagt Matveev.

Dieses Videostandbild zeig einen russischer Panzer in einer Straße in Rostow am Don. © dpa/Uncredited

Außerdem würde die späte Reaktion zeigen, dass das russische Verteidigungsministerium keine eigene Entscheidungsmacht hätte. „Der Kreml hat die eigentliche Kontrolle über die Armee und ohne Putins Befehl werden keine maßgeblichen Maßnahmen im Landesinneren ergriffen.“ Das verlangsamte offenbar die Befehlskette.

Möglicherweise dachten sie auch, dass Prigoschin durchaus als Gewinner aus dem Machtkampf mit Putin hervorgeht. Alexey Yusupov, Russland-Experte von der Friedrich-Ebert-Stiftung

Der renommierte russische Geheimdienstexperte Andrej Soldatov sieht die Gründe im Zögern der russischen Sicherheitskräfte viel mehr darin, dass sie Angst vor einer falschen Entscheidung hatten: „Wenn sie mit Gewalt reagiert hätten und es dann zu schwerem Blutvergießen gekommen wäre: Wem würde Putin die Schuld geben – seinem Kumpel Prigoschin oder den Generälen?“

Alexey Yusupov, Russland-Experte von der Friedrich-Ebert-Stiftung

Auch Alexey Yusupov, Russland-Experte von der Friedrich-Ebert-Stiftung, sieht fehlende Anweisungen von ganz oben als Erklärung für Prigoschins anfänglichen Erfolg. „Die Menschen, die sonst dafür zuständig gewesen wären, Prigoschin in ihrer Dienstpflicht aufzuhalten, waren in Abwesenheit von klaren Anweisungen aus ihrem eigentlichen staatlichen System nicht mehr imstande, zu unterscheiden: Ist das hier Spiel, ist das Theater – oder echt?“, sagt Yusupov dem Tagesspiegel. „Möglicherweise dachten sie auch, dass Prigoschin durchaus als Gewinner aus dem Machtkampf mit Putin hervorgeht.“

2 Weshalb verhandelte Lukaschenko und nicht Putin?

Erst nach Verhandlungen mit dem belarussischen Diktator Lukaschenko machte Prigoschin Halt. Vorherige Versuche von russischer Seite, mit ihm zu verhandeln, sollen ins Leere gelaufen sein. Das berichten dem Kreml und der russischen Regierung nahestehende Quellen dem unabghängigen, russischen Medium „Meduza“. Seine Forderungen seien demnach viel zu vage gewesen, heißt es.

Alexander Lukashenko verhandelte mit Prigoschin den Abzug seiner Truppen. © imago/ITAR-TASS/Mikhail Tereshchenko

3 Was wollte Prigoschin?

Das ist unklar. Während Putin von „Aufständischen“ sprach, spielt Prigoschin die eigene Meuterei inzwischen als „Marsch der Gerechtigkeit“ herunter. Demnach habe er damit nur die Interessen seiner Privatarmee verteidigen wollen. Da widerspricht sich jedoch mit dem Video am Tag vor dem Aufstand, in dem er dem Kreml vorwarf, den Krieg unter der Ukraine unter falschen Gründen begonnen zu haben - ein klarer Angriff gegen Verteidigungsminister Sergei Schoigu. Wollte er diesen möglicherweise aus dem Amt katapultieren, in der Hoffnung auf eine ihm wohl gesonnene Nachfolge?

Dieses vom Pressedienst von Prigoschin zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt Jewgeni Prigoschin, Chef des privaten Militärunternehmens Wagner, während seiner Ansprache vor dem Tag des Aufstands. © dpa/-

Inzwischen sei sich Prigoschin wohl aber klar darüber, „dass er das Maß überschritten hat“, sagte eine kremlnahe Quelle aus dem Umfeld der russischen Verhandler dem Medium „Meduza“.

4 Was war es: Putsch, Verzweiflung?

Prigoschins Ziel sei es nicht gewesen, dass russische Regime zu stürzen, sondern vielmehr eine Meuterei anzuzetteln, schreibt Soldatov: „Das Ziel des Söldnerführers bestand darin, die Bedingungen seines Vertrags mit Putin und dem Verteidigungsministerium neu auszuhandeln.“ Seit Wochen schon klagte Prigoschin über mangelnde Unterstützung in umkämpften Gebieten, wie Bachmut.

Wagner-Söldner in Rostow am Don. © imago/ITAR-TASS/IMAGO/Erik Romanenko

Auch Yusupov sagt: „Ich gehe nicht davon aus, dass sein Ziel ein Staatsstreich im klassischen Sinne war. Er wollte Putin öffentlich erpressen und verhindern, dass seine Wagner-Truppe womöglich aufgelöst wird, in dem er dem Kreml zeigte, wie viel Potenzial er im Vergleich zu Verteidigungsminister Schoigu hat und wie viel politisches und soziales Kapital er besitzt.“

Dazu muss man wissen: Prigoschin gehört nicht zur russischen Machtelite, nicht zum innersten Kreis im Kreml - trotz seiner militärischen Erfolge für Putin in der Ukraine. Anderen Berichten zufolge wollte Schoigu die Wagner-Gruppe auflösen, um seinen Rivalen auszuschalten, was Prigoschin verzweifelt verhindern wollte.

5 ... oder am Ende Strategie?

Die Mehrheit der Analysen und Experten ist sich einig: Prigoschin wollte Aufmerksamkeit, erhoffte sich durch den Aufstand mehr Macht und Munition. Eine ganz andere These warf der deutsche Generalleutnant a.D. Roland Kather auf. Prigoschins Aufstand sei lediglich eine Inszenierung des Kremls gewesen, um einen „verdeckten Aufmarsch“ aus Belarus auf die Ukraine zu starten, sagte er der „Welt“. „Prigoschin geht nach Belarus, seine Wagner-Kämpfer folgen ihm, und irgendwann werden sie von Norden den Westen der Ukraine mit Kiew angreifen“, so der Militärexperte.

6 Soll Wagner eine neue Front eröffnen?

Eindeutige Hinweise auf Vorbereitungen eines Angriffs aus Belarus gibt es aktuell nicht. Zwar soll Prigoschin am Dienstagvormittag bereits auf einem Militärflugplatz in Minsk angekommen sein – doch größere Truppen- oder Militärbewegungen von Russland nach Belarus wurden nicht verzeichnet.

Ein Angriff der Söldner-Truppe ‘Wagner’ aus eigener Kraft heraus, mit einer geschätzten Truppenstärke von rund 6.000 Mann hätte keinen entscheidenden Einfluss auf das Kriegsgeschehen. Mykola Bielieskov, ukrainischer Militärexperte

Das berichtet die belarussische NGO „Belaruski Hayun“, die über öffentlich zugängliche Quellen Militäraktivität in Belarus analysiert. Demzufolge wurden lediglich „einzelne Fahrzeuge und kleine Konvois der Streitkräfte der Russischen Föderation in Minsk und Baranowitischi“ beobachtet, sowie „eine Gruppe von Angehörigen der russischen Streitkräfte“ im südbelarussischen Gomel.

Der renommierte ukrainische Militärexperte Mykola Bielieskov sagte dem Tagesspiegel, dass ein Angriff Wagners auf die Ukraine von Belarus aus ihm derzeit militärisch schwer umzusetzen erscheint. „Ein Angriff der Söldner-Truppe ‘Wagner’ aus eigener Kraft heraus, mit einer geschätzten Truppenstärke von rund 6.000 Mann hätte keinen entscheidenden Einfluss auf das Kriegsgeschehen.“

Mykola Bielieskov, ukrainischer Militärexperte

Um einen Angriff auf die Ukraine Richtung Kiew von Belarus aus zu starten, wären laut Bielieskov rund 50.000 bis 60.000 Mann nötig. Ihm lägen zudem keine Informationen vonseiten der ukrainischen Geheimdienste vor, die vor einem drohenden Angriff aus Belarus warnen würden.

Vielmehr deutet eine Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums daraufhin, dass die Wagner-Truppe militärisch geschwächt werden soll: „Die Vorbereitungen für die Übergabe von schwerem militärischem Gerät der Söldnergruppe Wagner an die aktiven Einheiten der Streitkräfte sind im Gange.“

7 Was wird die Wagner-Truppe in Belarus machen?

Mehreren unabhängigen, russischen Berichten zufolge soll in Belarus, 200 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, ein Militärlager für die exilierten Wagner-Söldner gebaut werden. Das auf rund 24.000 Quadratmeter Fläche aus gelegte Militärlager soll 8.000 Wagner-Söldner beherbergen können. Weitere Standorte seien zudem geplant.

Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnertruppe Wagner, landet am Freitag, 26. Mai 2023, mit einem Hubschrauber auf einem Hubschrauberlandeplatz im Zentrum von St. Petersburg. © dpa/Uncredited

Was den genauen Standort des Militärlagers angeht, kursierten am Dienstag widersprüchliche Informationen in russischsprachigen, unabhängigen Medien. So berichtete das oppositionelle Medium „Werstka“, ein solches Militärlager würde in der Nähe des belarussischen Ortes Osipowitschi gebaut. Jedoch widersprach die belarussische NGO „Belaruski Hayun“, die über öffentlich zugängliche Quellen Militäraktivität in Belarus analysiert, diesem Bericht:

„Wir können definitiv sagen, dass in den vergangenen 24 Stunden keine Aktivitäten im Bezirk Osipowitschi zu verzeichnen waren, geschweige denn der Bau einer so großen Anlage.“ Mehreren übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll die Anlage stattdessen im ostbelarussischen Mogilew entstehen.

8 Warum ist Wagner in Belarus so unbeliebt?

Eine Stationierung der Wagner-Söldner in Belarus wäre nicht das erste Mal, dass die Söldner-Truppe im Nachbarland Russlands aktiv ist. So sollen 25 Wagner-Kämpfer Insidern zufolge im Sommer 2020, im Zuge der Massenproteste gegen Wahlfälschungen bei der Präsidentschaftswahl, Mitarbeiter eines belarussischen Sicherheitsunternehmens in Minsk geschult haben. Das Unternehmen „Guard Service“ war die einzige derartige Sicherheitsfirma, die die offizielle Erlaubnis besaß, Schusswaffen einzusetzen. Offiziell bestätigt wurden derartige Medienberichte allerdings nie.

Kurz vor den belarussischen Präsidentschaftswahlen traten die Wagner-Söldner bereits medienwirksam in Belarus in Erscheinung: Im Juli 2020 wurden nämlich 33 Wagner-Kämpfer in Belarus festgenommen. Der Vorwurf: Vorbereitungen von Unruhen im Vorfeld der Wahlen. Der Kreml behauptete damals, die Söldner seien nur auf der Durchreise Richtung Türkei gewesen. Lukaschenkos Kritiker warfen ihm damals vor, die Aktion sei inszeniert worden, um seine Beliebtheit vor der Wahl zu erhöhen und Durchsetzungsfähigkeit zu demonstrieren. Die Männer wurden schließlich wieder nach Russland überführt.