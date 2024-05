Die Zukunft der EU auf 147 Seiten Wie wird Europas Wirtschaft wettbewerbsfähig?

Es dauert nicht mehr lange, bis die Bürger:innen der EU zur Wahl gehen. Die Prognosen deuten darauf hin, dass nationalistische Parteien an Stärke gewinnen werden, daher werden es die Kräfte, die mehr europäische Integration wollen, in Zukunft noch schwerer haben als bisher. Genau diese Integration bräuchte es jedoch in wesentlichen Teilen des Binnenmarktes, um Europas Wirtschaft und die aller Nationalstaaten zu stärken. Die EU hat sich wirtschaftlich seit mehr als 20 Jahren nicht weiterentwickelt. Wenn sich nichts ändert, droht sie weiter hinter die USA und Asien zurückzufallen.

Vor wenigen Wochen erst hat der ehemalige italienische Ministerpräsident Enrico Letta auf 147 Seiten viele hervorragende Vorschläge für die Zukunft von Europas Binnenmarkt geliefert. Sie sind nicht alle neu, aber so komprimiert wurden sie noch nie dargestellt. Schon mit der aktuellen Kommission ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie umgesetzt werden, sehr gering. Mit der kommenden sinkt sie weiter. Warum: Nichts, was Europa und seine Nationalstaaten stärker machen kann, gelingt ohne eine enge Zusammenarbeit zwischen der EU und den nationalen Regierungen. Und die findet nicht statt.

Letta will den EU-Binnenmarkt vertiefen

Ich bin einer der wenigen Europäer, die die Chance hatten, ein Unternehmen aufzubauen, das es ohne die Erweiterung der EU und den Schritt auf den Kapitalmarkt in dieser Form nicht geben würde.

Andreas Treichl ist seit 2020 Vorsitzender des Vereins und der Stiftung Europäisches Forum Alpbach. Zudem ist er Aufsichtsratsvorsitzender der ERSTE Stiftung und deren Präsident. Zuvor war er von 1997 bis 2019 CEO der Erste Group Bank AG.

Um einen Aspekt von Enrico Lettas Bericht wäre dabei besonders schade, weil er für Europas Zukunft viel zentraler ist, als es vielen bewusst ist: die Kapitalmarktunion. Ein gemeinsamer statt 27 einzelner Kapitalmärkte in der EU, mit gemeinsamen, statt 27 verschiedenen Regeln und Bestimmungen, die von den Veröffentlichungspflichten bis zum Insolvenzrecht reichen. Diese würde die Grundlage dafür bilden, um von der Energieunion bis zur Verteidigungsunion nötige Reformen sowie die grüne und digitale Transformation zu finanzieren. Das dafür dringend nötige private Kapital kann nur über einen großen und liquiden Kapitalmarkt zur Verfügung gestellt werden.

Weil Letta weiß, dass die Worte Kapital und Markt bei vielen europäischen Politiker:innen und Bürger:innen nicht gut ankommen, spricht er klugerweise von Spar- und Investitionsunion.

Tatsächlich haben sich inzwischen nicht nur Europas Finanzminister, sondern die Regierungschefs mit der Kapitalmarktunion befasst, sogar die dafür unbedingt notwendige Anpassung des nationalen Insolvenzrechts wurde diskutiert. Am Ende wurde aus Lettas großem Plan aber wieder nur ein kleiner Kompromiss, und das ist fatal.

Stahl und Chemie nutzten Banken, die Internetindustrie braucht mehr

Warum konnte Europa bis weit in die 90er-Jahre eine beispiellose wirtschaftliche Erfolgsgeschichte schreiben und in den vergangenen 20 Jahren plötzlich nicht mehr? Auch früher hatte Europa keinen gemeinsamen Kapitalmarkt und trotzdem gab es in fast allen Industriezweigen zumindest zwei oder drei Weltmarktführer, sogar im Finanzsektor.

400 Gespräche in 65 Städten führte Enrico Letta für seinen Bericht über Europas wirtschaftliche Zukunft.

Jahrzehntelang konnte Europa den fehlenden Kapitalmarkt durch Bankfinanzierung ersetzen. Jetzt geht das nicht mehr. Erstens hatten die herkömmlichen Industrien – zum Beispiel Automobil, Stahl oder Chemie – den Banken umfassende dingliche Aktiva als Sicherheiten anzubieten. In den neuen Technologien gibt es das nicht, sie benötigen wesentlich mehr Eigenkapital. Zweitens schränkt die Regulierung heute die Finanzmöglichkeiten der Banken wesentlich stärker ein. Sie können wesentlich weniger Risiko bei der Kreditvergabe eingehen.

Viel schwerer als das wiegt aber die simple Tatsache, dass wir in Europa keine Kapitalmarktkultur haben, also kein Verständnis dafür, dass ein gut ausgestalteter Kapitalmarkt dabei hilft, unsere Wirtschaft und auch unsere Pensionssysteme zu finanzieren. Indem Private wie Unternehmen ihr Geld nicht nur sparen, sondern auch investieren. In Zeiten freizügiger Bankfinanzierung und attraktiver Realzinsen war das kein großes Problem. Jetzt ist es eines. Bereits in den vergangenen 15 Jahren hat das zu hohen Wohlstandsverlusten für Europas Mittelstand geführt und das wird sich leider fortsetzen.

Viele europäische Länder, nicht nur im Osten, haben praktisch keinen Kapitalmarkt. Normale Menschen haben daher keine Chance, in diese Märkte zu investieren. Ein Land wie Dänemark aber hat nicht nur einen recht guten Kapitalmarkt, sondern vor allem auch einen sehr starken Pensionsfonds, der die Pensionen zukünftiger Generationen absichern kann. Deutschland, zum Beispiel, hat so etwas nicht. Das Problem der dänischen Pensionsfonds ist allerdings, dass sie ihre Mittel in den USA und Asien anlegen müssen, weil in Europa die Möglichkeiten dafür fehlen.

Frankreich, Deutschland, Italien könnten den ersten Schritt gehen

Wenn wir keinen europäischen Kapitalmarkt entwickeln, wird es weiter so sein, dass europäische Pensionisten die Wirtschaft der USA und Asiens unterstützen statt die europäische. Ohne die Kapitalmarktunion wird Europa auch weder die grüne Transformation noch den technologischen Aufholprozess bewerkstelligen oder seine Sicherheit finanzieren können.

Wenn Politiker:innen jetzt vor dem großen Wurf zurückschrecken, heißt das jedoch nicht, dass gar nichts weitergehen kann. Den Euro haben auch nicht alle Staaten gleichzeitig eingeführt. Würden sich Frankreich, Deutschland und Italien auf einen gemeinsamen Kapitalmarkt einigen, wäre das ein großer Schritt. Auch ein gemeinsamer Kapitalmarkt in Zentral- und Osteuropa wäre ein erstrebenswertes Zwischenziel. Und ich bin überzeugt, dass dann über die Jahre viele Länder dazustoßen würden.