Mit 16 zur Europawahl Wie junge Erstwähler den Wahlausgang beeinflussen können

Erstmals dürfen sie ran bei einer bundesweiten Wahl – die 16- und die 17-Jährigen. Die Ampelkoalition hat das 2022 ermöglicht. Im Gegensatz zur Bundestagswahl, für die das Wahlalter im Grundgesetz festgelegt ist (und bei 18 Jahren liegt), konnte das Wahlalter für das EU-Parlament mit einfacher Mehrheit gesenkt werden. Und so sind sie am 9. Juni wahlberechtigt.

Bei den Wahlen der Landtage ist das schon oder bald der Fall in Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Für das Europa-Parlament haben neben Deutschland bisher nur Österreich, Belgien und Malta das Mindestwahlalter auf 16 Jahre gesenkt. In Griechenland liegt es bei 17. Ansonsten gilt: Wählen dürfen Minderjährige nicht.

Dass nur Erwachsene wählen sollen, ist seit langem umstritten. Die Ampel würde auch gerne das Wahlalter zum Bundestag senken, aber die Union macht nicht mit – so reicht es nicht zur nötigen Zweidrittelmehrheit. Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass junge Menschen mit 16 oder 17 Jahren grundsätzlich nicht weniger befähigt sind zur politischen Teilhabe.

Europawahl 60,9 Millionen Deutsche dürfen am 9. Juni wählen

Deutsche dürfen am 9. Juni wählen 4,8 Millionen davon sind Erstwähler

1,8 Prozent der Bevölkerung sind 16 oder 17 Jahre alt

Jahre alt Unter 18 wird auch in Belgien, Österreich, Malta und Griechenland gewählt

60,9 Millionen Deutsche dürfen am 9. Juni das nächste EU-Parlament wählen. Waren es bei der vorigen Wahl im Jahr 2019 noch 3,7 Millionen Erstwähler, sind es nun 4,8 Millionen. Der Anstieg geht vor allem auf die Senkung des Wahlalters zurück. Der Anteil der 16- und 17-Jährigen an der Bevölkerung liegt bei 1,8 Prozent. Zwischen 18 und 24 Jahre alt sind weitere 7,8 Prozent.

Echte Erstwähler, also solche ganz ohne Wahlerfahrung, sind sie allerdings zum größeren Teil nicht. Denn viele haben in den vergangenen Jahren schon an anderen Wahlen teilgenommen. Nur die allermeisten 16- und 17-Jährigen sind tatsächlich erstmals bei einer Wahl dabei.

Wie steht es um die Beteiligung in der jüngsten Wählergruppe? 2019 gaben EU-weit nur 42 Prozent der Erstwähler ihre Stimme ab. Aber auch insgesamt lag die Beteiligung nur bei 50,7 Prozent. Der Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin sagt, grundsätzlich gelte die Regel: je älter, desto wahlfreudiger. „Aber gerade die Erstwählerinnen und Erstwähler erweisen sich häufig als wahlfreudiger als die nächstältere Gruppe Mitte 20. Dort sehen wir tatsächlich die niedrigsten Beteiligungsraten“, sagte Faas dem Tagesspiegel.

Matthias Jung, Vorstand der Forschungsgruppe Wahlen, verweist darauf, dass die Wahlbeteiligung der Älteren quantitativ wesentlich bedeutender ist. Angesichts des kleinen Anteils der ganz Jungen (allesamt kleinere Jahrgänge als die der Boomer) wäre also selbst bei einer hohen Wahlbeteiligung von Erst- und Jungwählern kein nennenswertes Plus zu erwarten.

Was die Parteiwahl betrifft, sehen wir bei jungen Menschen vor allem eine große Offenheit. Thorsten Faas, Politikwissenschaftler von der Freien Universität Berlin

Wie könnte das Ergebnis der Wahl durch die höhere Zahl an Erstwählern beeinflusst werden? Demoskopisch ist es laut Jung nicht möglich, das Wahlverhalten der 16- und 17-Jährigen in einer Projektion verlässlich darzustellen. „Das Problem ist, dass der Anteil dieser Gruppe schlicht zu gering ist, um das zu leisten“, sagte er dem Tagesspiegel. Die Forschungsgruppe selbst (sie erstellt das ZDF-Politbarometer) veröffentlicht zwar Umfragedaten zu jüngeren Wählern, aber die Gruppe reicht dann bis zu den 30-Jährigen, um repräsentative Resultate zu bekommen.

Geringe Größeneffekte

Was den Einfluss auf das Ergebnis betrifft, verweist Jung ebenfalls auf die geringe Größe der Altersgruppe. „Ein möglicher Effekt läge allenfalls im Zehntelprozentbereich, ist also wenig relevant“, sagt er. Aufgrund von Erfahrungswerten für die gesamte Gruppe der jungen Wähler und Wählerinnen ist laut Jung allenfalls zweierlei anzunehmen: Zum einen, dass männliche Jüngere stärker als der Durchschnitt nach rechts außen tendieren, und zum anderen, dass diese Neigung bei den Erstwählerinnen unterdurchschnittlich entwickelt ist und die Grünen hier etwas mehr als im Schnitt gewählt werden könnten.

Laut Faas haben die ganz jungen Wähler allerdings eines für sich: „Was die Parteiwahl betrifft, sehen wir bei jungen Menschen vor allem eine große Offenheit“, sagt er. „Sie sind einfach noch weniger erfahren und festgelegt.“ In der Folge sehe man häufig, „dass sie stark auf situative Einflüsse reagieren“. Trends, die eine Wahl insgesamt prägen, würden bei jungen Menschen daher besonders deutlich sichtbar.

Was zur Frage führt, wie wichtig politische Bildung gerade bei Erstwählern ist. Bekannt ist, dass Leute mit geringem Bildungsgrad weniger zum Wählen neigen als Menschen mit Fachausbildung, Abitur und Hochschulabschluss.

Was muss Schule leisten?

Für Faas wirft die Absenkung des Wahlalters die Frage auf, welche Rolle „Schule“ zukünftig bei der Vorbereitung auf Wahlen haben muss. „Gerade, wenn 17-Jährige noch in der Schule sind, werden sie sehr häufig ein Gymnasium besuchen“, sagt er. „Hier muss man schon schauen, dass diese Absenkung über solche Muster nicht zu einem Mehr an sozialer Ungleichheit führt.“

2019 gaben EU-weit nur 42 Prozent der Erstwähler ihre Stimme ab. © dpa/Michael Kappeler

Nach einer Berechnung des Berliner Mediendienstes Integration auf Basis des Mikrozensus von 2023 haben 45 Prozent der 16- und 17-Jährigen deutschen Wähler einen Migrationshintergrund. Das ist ein deutlich höherer Anteil als in der Gesamtwählerschaft, da liegt er bei 14 Prozent. Was könnte das für das Wahlverhalten der Gruppe bedeuten?

Laut Jung lässt sich mittels Umfragen auf das Wahlverhalten von Jüngeren mit Migrationshintergrund noch weniger schließen als für die Gesamtgruppe – auch weil es keine eindeutige Definition von Migrationshintergrund gebe.

Wohin neigen Migranten?

Die klassische Verteilung der Parteineigung bei Zugewanderten und deren Nachkommen hat sich mittlerweile etwas verändert. Früher galten Migranten aus der Türkei und aus Südeuropa als Wählerreservoir vor allem der SPD, dagegen neigten Spätaussiedler aus der Sowjetunion eher zur Union. Doch das Muster hat sich aufgelöst. Mittlerweile hat sich etwa die AfD bei Russlanddeutschen und ihren Nachfahren eine relativ starke Position erobert.

Der Politikwissenschaftler Andreas M. Wüst kam 2022 in einer Untersuchung zu dem Schluss, dass die Gruppe der Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund größer, aber auch heterogener werde. Gerade bei denen, die in Deutschland aufgewachsen und sozialisiert worden sind, haben demnach migrationsspezifische Gründe für das Wahlverhalten eine abnehmende Bedeutung.

Anders gesagt: Sie wählen mittlerweile wie Deutsche ohne Migrationshintergrund. Gerade bei Erst- und Jungwählern dürfte dies am ehesten der Fall sein.

Wo steht die AfD bei Jüngeren?

Könnte es aber sein, dass die AfD, die in ihren Wahlspots im Netz auf Menschen mit hoher Neigung zur Nutzung sozialer Medien zielt, und dazu gehören viele Junge, vom gesenkten Wahlalter profitiert? Nimmt man die Auswertung der Landtagswahlen in Bayern und Hessen vom vorigen Herbst, spricht nichts dafür, dass Erst- und Jungwähler insgesamt erheblich mehr zum Erfolg der Rechtsaußenpartei beitragen als andere Altersgruppen.

Nach Daten von Infratest dimap stimmten in Bayern 16 Prozent der Wähler zwischen 18 und 24 für die AfD, in Hessen waren es 18 Prozent – im einen Fall etwas über dem Schnitt, im anderen leicht darunter.

Das Fazit aus beiden Wahlen lautet: Jüngere werden von der AfD zwar auch erreicht, neigen aber weniger dazu, für die Rechtsaußenpartei zu stimmen als die mittleren Jahrgänge zwischen 25 und 60. Doch sie sind deutlich empfänglicher für die Botschaften der AfD als die Alten ab 70, wo die Zustimmung nur bei etwa acht Prozent liegt.