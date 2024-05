Drei Surftouristen erschossen Wie gefährlich ist das Reiseland Mexiko?

Drei rote Kreuze markieren die Rückseite des Surfbrett, das ein Mann an einem Strand des mexikanischen Staates Baja California hochhält. Neben ihm stehen viele weitere Menschen mit Boards, auf denen Botschaften stehen wie „Strände, Sicherheit, Freiheit, Frieden“ oder „Keine Gewalt mehr“. Sie demonstrieren für mehr Sicherheit an mexikanischen Stränden – und gedenken dreier ermordeter Surfer.

Am Freitag wurden im Grenzstaat Baja California drei Leichen gefunden. Es sind die sterblichen Überreste zweier Australier und eines US-Amerikaners, die Ende April verschwunden waren. Bei allen drei fand man Schusswunden. Die mexikanischen Behörden vermuten, dass sie getötet wurden, als sie sich gegen den Diebstahl ihres Autos wehrten.

Die drei Touristen waren zum Surfurlaub in Mexiko. Der Bundesstaat Baja California ist eines der beliebtesten Reiseziele im Land – aber auch eines der gefährlichsten. Denn er ist Teil der Drogenroute Richtung USA und von verschiedenen Drogenkartellen umkämpft.

Im Drogenkrieg seit 2006

Baja California liegt unmittelbar an der Grenze zu den Vereinigten Staaten. Dass sich die Situation dort wegen einer wachsenden Zahl an Migranten und Migrantinnen seit Monaten verschlimmert, spiele den Kartellen in die Hände, sagt Günther Maihold, stellvertretender Direktor am Lateinamerika-Institut der FU Berlin. „Sie nutzen die prekäre Situation der Menschen aus, um sie zum Beispiel als Drogenschmuggler einzuspannen.“

Günther Maihold ist stellvertretender Direktor am Lateinamerika-Institut der FU Berlin und arbeitet zudem bei der Stiftung Wissenschaft und Politik als „non-resident Senior Fellow“.

In Baja California wurden 2022 mehr als 27.000 Straftaten pro 100.000 Einwohner gemeldet. In Deutschland waren es im selben Zeitraum viermal weniger. Ebenfalls 2022 wurden in dem mexikanischen Bundesstaat 2.681 Menschen ermordet, im ganzen Land liegt die Mordrate seit Jahren über 30.000. Außerdem werden mehr als 100.000 Menschen vermisst.

Menschliches Leben ist in dieser Gewalttradition für Teile unserer Gesellschaft wertlos geworden. Carlos Alberto Díaz González, Politik- und Sozialwissenschaftler der Universidad Iberoamericana

Die Gewalt gehört in Mexiko ebenso zum Alltag wie der Tourismus. Bereits 2006 rief der damalige Präsident Felipe Calderón den „Krieg gegen die Drogen“ aus – er dauert bis heute an. Keiner der seitdem drei Regierungen konnte die Macht der Kartelle einschränken. Etwa 450.000 Menschen wurden laut offiziellen Angaben seitdem ermordet.

„Menschliches Leben ist in dieser Gewalttradition für Teile unserer Gesellschaft wertlos geworden“, sagt Politik- und Sozialwissenschaftler Carlos Alberto Díaz González. „Davon sind auch Touristen nicht ausgenommen.“

„Wann immer es ausländische Besucher:innen trifft, greift der mexikanische Staat allerdings entschiedener ein, um dem Tourismus nicht zu schaden“, sagt Günther Maihold. Auch im jetzigen Fall in Baja California wurden bereits am Wochenende drei Tatverdächtige festgenommen.

Die innere Sicherheit ist auch zum Wahlkampfthema geworden. Denn am 2. Juni wählt Mexiko ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten. Oder eher: Präsidentin. Die Umfragen werden von den Kandidatinnen Claudia Sheinbaum und Xóchitl Gálvez angeführt, eine von ihnen wird höchstwahrscheinlich die erste Frau an der Spitze des Landes.

Carlos Alberto Díaz González ist Politik- und Sozialwissenschaftler der Universidad Iberoamericana in Mexiko. Er forscht zu Demokratie, Armut und Ungleichheit.

„Beide versuchen, sich als diejenige zu inszenieren, die die Gewalt unter Kontrolle bekommen kann“, sagt der Lateinamerika-Experte. „Allerdings hat keine von beiden wirklich neue Lösungsvorschläge.“

Claudia Sheinbaum ist die Nachfolgekandidatin der linksgerichteten Partei Morena des amtierenden Präsidenten Andrés Manuel López Obrador. Unter ihm hat sich Mexiko zunehmend militarisiert.

„Sheinbaum ist in der schwierigen Position, sein Vermächtnis verteidigen zu müssen, das aber nicht wirklich funktioniert hat“, sagt Maihold. „Der Einsatz des Militärs hat vielerorts für mehr Gewalt gesorgt. Die Drogenbosse wollten dort ausdrücklich zeigen, wer der Herr im Haus ist und ihre Transportroute sichern.“

Sheinbaum selbst kann dabei eigentlich auf Erfolge verweisen. Sie war bis 2023 Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt und hat dort die Kriminalitätsrate senken können. Ihre Gegnerin Xóchitl Gálvez beruft sich darauf, es künftig besser zu machen als die bisherige Regierung von López Obrador. Am 19. Mai werden beide Kandidatinnen in der dritten TV-Debatte vor den Wahlen über das Thema Sicherheit diskutieren – und konkreter werden müssen.

Ihr Wahlkampf wird immer wieder von gewalttätigen Vorfällen überschattet, die sich unmittelbar gegen Amtsträger richten. So wurden in den vergangenen Wochen gleich mehrere Kommunalpolitiker umgebracht. „Kriminelle Organisationen nehmen immer mehr Einfluss auf die Kommunalwahlen“, sagt Politikwissenschaftler Díaz González, „indem sie sowohl illegale Gelder in den Wahlkampf einbringen als auch die Kandidaten einschüchtern oder ermorden.“

Für Touristinnen und Touristen, sagt Lateinamerika-Experte Maihold, sei die Situation in Mexiko unverändert. „Der Tod der drei Surfer ist kein generelles Warnsignal, dass sich die Sicherheitslage dramatisch verschlechtert hat.“ Wer nach Mexiko möchte, sollte sich genau überlegen, in welche Region.

Das Auswärtige Amt etwa warnt grundsätzlich vor Reisen in die Staaten Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas – und die Grenzregionen, zu denen auch Baja California gehört.