Durchbruch bei blockierten Ukraine-Hilfen Das Vertrauen in die Verlässlichkeit der USA hat weiter gelitten

Und sie bewegen sich doch: Die Abgeordneten des republikanisch geführten US-Repräsentantenhauses haben den Weg frei für weitere Ukraine-Hilfen gemacht. Mithilfe der Demokraten wurde ein entsprechender Gesetzentwurf verabschiedet, den der Sprecher der Kongresskammer, Mike Johnson, in dieser Woche eingebracht hat.

Dass als Nächstes der Senat zustimmt und der Präsident unterschreibt, gilt als gesetzt, da in dieser Kammer wiederum die Demokraten die Mehrheit stellen und Joe Biden die Hilfen schon vor Monaten erbeten hat. Damit hat sich in Washington mal wieder ein politisches Denken durchgesetzt, für das Biden steht und das viele schon als hoffnungslos veraltet ansahen: die Kunst der Koalitionsbildung über Parteigrenzen hinweg.

Durch die überfällige Entscheidung ist indes längst nicht alles gut, auch nicht für Johnson: Der erzkonservative Abgeordnete aus Louisiana muss sich als nächstes wohl gegen einen Abwahlantrag vom rechten Rand seiner Partei zur Wehr setzen.

Immerhin kann er damit rechnen, dass die Demokraten die überraschend entwickelte Führungskraft des Sprechers auch in diesem Fall zu würdigen wissen und ihm noch einmal zur Hilfe eilen.

Erst seit einem knappen halben Jahr im Amt: Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson. © REUTERS/MICHAEL MCCOY

Dieses Vertrauen sollte er sich erstmal verdient haben. Aber wie das langfristig gut gehen soll, kann derzeit wohl keiner sagen.

Auf der anderen Seite sind Monate vergangen, in denen die Ukraine wegen innerrepublikanischer Grabenkämpfe unnötig geschwächt wurde. Überlebenswichtige Munition ist knapp geworden, die Moral vieler Ukrainer hat gelitten – und Russland hat seine Angriffe noch einmal verschärft.

Amerika hat zwar gerade nochmal die Kurve gekriegt, aber das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Weltmacht hat weiter gelitten. In welchem Ausmaß und wie lange es die Mehrheit des Kongresses zuließ, dass ein kleines radikales Grüppchen wichtige Hilfe für Partnerländer boykottieren konnte, ist erschreckend – und lässt Schlimmes für die Zukunft befürchten.

Nicht unterschätzt werden sollte bei dem Durchbruch in letzter Minute derweil die Rolle zweier Männer: die von Donald Trump und Joe Biden. Besonders die von Trump ist erklärungsbedürftig.

Erklärungsbedürftiger Sinneswandel von Trump

Normalerweise lässt der Republikaner keine Gelegenheit aus, zu prahlen, dass dieser Krieg unter ihm nie begonnen hätte und er diesen Krieg in 24 Stunden beenden könnte. Auch kritisiert er die Europäer ständig wegen ihrer angeblich zu geringen Beiträge und soll im März bei einem Treffen mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orbán erklärt haben, „keinen Penny“ für den Ukraine-Krieg ausgeben zu wollen.

Aber just in dem Moment, als die ihm nahestehenden Hardliner am rechten Rand zum Sturz ihres Sprechers aufriefen, reichte er diesem einen Rettungsring, indem er ihn demonstrativ in Mar-a-Lago empfing. Und dann schrieb er am Donnerstag in seinem sozialen Netzwerk Truth Social, das Überleben der Ukraine sei auch für die USA wichtig.

Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass Trump am Mittwoch den ihm politisch nahestehenden polnischen Präsidenten Andrzej Duda in New York traf. Dieser wird ihm klargemacht haben, was wirklich auf dem Spiel steht, sollte der russische Aggressor auf dem Schlachtfeld triumphieren.

Oder: Johnson hat Trump in Mar-a-Lago verdeutlicht, dass er dank der Unterstützung der Demokraten und der großen Mehrheit der Republikaner die Stimmen bereits zusammenhat. Sicher ist: Der 77-Jährige verfügt über einen beachtlichen politischen Instinkt. Im Feld der Verlierer steht er nur ungern.

Johnson stimmte als einfacher Abgeordneter nie für Ukraine-Hilfen

Auf der anderen Seite ist der Durchbruch im Kongress aber auch ein klarer Erfolg für den amtierenden US-Präsidenten. Monatelang, so heißt es in Washington, habe Biden zusammen mit seinen Geheimdienst-Spitzen Johnson bearbeitet und ihm die katastrophalen Konsequenzen einer ukrainischen Niederlage ausgemalt.

Bevor er Sprecher wurde, hatte Johnson nicht ein einziges Mal für die Bewilligung von Ukraine-Hilfen gestimmt. Seine Lernkurve ist demnach beachtlich.

Johnson glaubte nach eigenen Angaben diesen alarmierenden Informationen des amerikanischen Regierungsapparats. Auch das ist, soweit ist es gekommen, inzwischen eine überraschende Aussage für einen Republikaner, der Trump nahesteht.

Ob der Sprecher damit noch eine lange Karriere in seiner Partei vor sich hat, ist offen. Aber, wie Johnson selbst sagt: Am Ende urteilt die Geschichte über jene, die Verantwortung tragen. Sein Handeln könnte anderen Mut machen.