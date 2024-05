Ein Gast wie kein anderer Sechs Dinge, die Sie noch nicht über Emmanuel Macron wussten

In den kommenden drei Tagen wird es in Deutschland viel um Symbolik, Politik und die deutsch-französische Freundschaft gehen: Denn am Sonntag kommt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Besuch. Es ist der erste offizielle Staatsbesuch eines französischen Staatsoberhauptes seit 2000.

Wer ist der besondere Gast, der die kommenden Tage durch Deutschland tourt? Hier kommen sechs Fakten, die Sie über Präsident Macron vermutlich noch nicht wussten.

1 Er isst gern einfach und deftig

Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte haben meist Essenspläne. Sie empfangen Besuch im Élysée-Palast, sind selbst eingeladen oder gehen auswärts essen. Ihr Lieblingsrestaurant in Paris ist das traditionsreiche „La Rotonde“, wo sie Anfang Mai spontan Olaf Scholz und seine Frau Britta Ernst zum Essen ausführten.

Ein kleines Omelette mit Speckwürfeln, gebratenen Bratkartoffeln und einem Salat. Brigitte Macron, Ehefrau des Präsidenten, über sein Lieblingsessen

Wenn sie aber doch mal zu Hause essen, kocht die Première Dame gerne persönlich für ihren Mann. Das entspannt sie, verriet sie in einem Interview, und so könne sie auf seine Linie achten.

Was der Präsident am liebsten zu Abend isst? „Ein kleines Omelette mit Speckwürfeln, gebratenen Bratkartoffeln und einem Salat.“ Aber es gibt noch ein anderes Gericht, das der französische Präsident liebt, wie er im Dokumentarfilm „Emmanuel Macron: Die Kulissen eines Sieges“ preisgab: Cordon bleu.

Nach eigenem Bekunden trinkt er mittags und abends ein Glas Wein zum Essen. Ob er das mit Blick auf die mächtige Weinindustrie seines Landes sagte, bleibt offen.

2 Er schläft nur wenige Stunden

Von Napoleon Bonaparte ist bekannt, dass er mit wenigen Stunden pro Nacht auskam – dasselbe gilt auch für Emmanuel Macron, der manchmal ironisch mit dem Kaiser, der sich einst selbst krönte, verglichen wird.

Der 46-Jährige sagt von sich, dass ihm, drei, vier Stunden völlig ausreichen. Gerne nutzt er die Nächte, um zu lesen – eines seiner großen Hobbys –, um zu arbeiten, Reden und Auftritte zu proben sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Textnachrichten zu bombardieren.

Nachrichten um 2 Uhr morgens von Macron sind für diese keine Seltenheit. Wenn es allzu spät wird, schreitet seine Frau Brigitte allerdings ein und mahnt ihn zur Bettruhe, wie sie einmal erklärte.

3 Er liebt den Fußball

Frankreichs Präsident ist ein bekennender Fußballfan. Und so überrascht er gern mit spontanen Besuchen in der Umkleidekabine der französischen Nationalmannschaft, bei denen er anspornende Reden hält, wie sie ein Trainer kaum besser könnte.

Bei einem Tor der französischen Nationalmannschaft gegen Kroatien bei der WM 2018 jubelte Emmanuel Macron überschwänglich. © imago/ZUMA Press/Kremlin Pool

2022 setze er sich dafür ein, dass Fußballprofi Kylian Mbappé nicht von Paris Saint-Germain (PSG) zu Real Madrid wechselt. „Ja, ich hatte ein Gespräch mit Kylian Mbappé, einfach um ihm zu raten, in Frankreich zu bleiben. Auf informelle und freundliche Weise gesagt, ist es die Rolle eines Präsidenten, sein Land zu verteidigen“, bestätigte er in mehreren französischen Zeitungen.

Dabei ist die französische Mannschaft, die Macron unterstützt, nicht etwa der Hauptstadtclub PSG, sondern Olympique Marseille, so wie er auch die raue Hafenmetropole am Mittelmeer zu seiner Lieblingsstadt erkoren hat.

4 Er ist siebenfacher Stief-Opa

Dass Frankreichs Präsident sich als Schüler am Jesuitengymnasium im nordfranzösischen Amiens in die 24 Jahre ältere Lehrerin Brigitte verliebte, ist weithin bekannt. Er ging damals in eine Parallelklasse mit einer ihrer Töchter, die der Mutter von dem Kameraden erzählte, der „alles über alles weiß“.

Meine Kinder und Enkel des Herzens. Emmanuel Macron über seine Stiefkinder und -enkel

Es dauerte Jahre, bis das Paar offen zu dieser ungewöhnlichen Liebe stehen konnte, denn Brigitte Macron wollte nach der Scheidung von ihrem ersten Mann Rücksicht auf ihre drei Kinder Laurence, Sébastien und Tiphaine nehmen. Diese sind inzwischen selbst Eltern und Macron damit siebenmal Stief-Großvater.

Regelmäßig trifft sich die ganze Familie im gemeinsamen Haus der Macrons im Küstenort Le Touquet, ihrem Rückzugsort. Dass er selbst durch den großen Altersunterschied mit seiner Frau keinen biologischen Nachwuchs haben wird, nimmt er seinem eigenen Bekunden nach problemlos an: Er habe ja „Kinder und Enkel des Herzens“.

5 Er hatte eigentlich andere Berufspläne

Seine Bühnenpräsenz habe sie sofort beeindruckt, erzählte Macrons Frau Brigitte, die die Schultheatergruppe leitete, der er angehörte. Frühe Videoaufnahmen zeigen ihn, wie er mit lauter Stimme auf der Bühne Texte rezitierte.

Präsident Macron mit seiner Frau Brigitte. © AFP/LUDOVIC MARIN

Tatsächlich hatte er auch schon eine sehr kleine Filmrolle: Im Streifen „France“ mit Léa Seydoux, die darin eine Journalistin spielt, übernahm Macron ausgerechnet die Rolle des französischen Präsidenten. Noch mehr wollte er aber Schriftsteller werden, sagte er einmal.

Drei bislang unveröffentlichte Werke soll er in jungen Jahren schon verfasst haben, darunter einen mit erotischen Passagen, verriet eine Nachbarin, der er die 300 Seiten zum Abtippen gab. „Das war ein gewagter Roman!“, sagte sie. Brigitte Macron sagte, sie habe zunächst geglaubt, er würde Autor und sie „ein Künstlerleben“ gemeinsam führen. Aber es kam anders.

6 Er liebt Tennis und Boxen

Spätestens seit einem im März von seiner offiziellen Fotografin veröffentlichten Foto, das Macron mit fest zusammengebissenen Zähnen und geschwollener Ader auf dem Bizeps zeigte, ist seine Leidenschaft fürs Boxen bekannt.

Seinem ehemaligen Sicherheitsmann Alexander Benalla zufolge geht der Präsident regelmäßig zum Trainieren in einen eigens dafür eingerichteten Boxraum im Untergeschoss des Élysée-Palastes.

Auch Tennis spielt er und ist seit Jahren Mitglied im Tennis-Club von der Gemeinde Le Touquet. Nur lässt er sich dort kaum blicken – es fehlt einfach an der Zeit.