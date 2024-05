Einsatz von US-Waffen gegen Ziele in Russland „Das Verbot ist schizophren“

Darf die Ukraine mit US-Waffen russische Ziele angreifen – oder darf sie es nicht? Das ist derzeit eine der wichtigsten Fragen in Kiew, aber auch in Washington. Wie wichtig wäre dieser Schritt aus militärischer Sicht, Herr Mölling?

Sehr wichtig. Es gibt zwei Arten von Zielen: Logistikknotenpunkte und Aufmarschräume. Natürlich wäre es hilfreich für die Ukraine, logistische Ziele in Russland anzugreifen, um zu verhindern, dass militärischer Nachschub an die Front gebracht wird.

Das andere sind die sogenannten Aufmarschräume der russischen Streitkräfte, also die Orte, wo die Streitmacht zusammengesetzt wird. Auch sie liegen in der Reichweite der gelieferten US-Waffen, aber auf russischem Gebiet. Deshalb wurden sie bislang als eine Art Schutzraum betrachtet.

Christian Mölling ist Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung.

Wie das? Die Ukraine hat dieser Art von Schutzraum ja auch nicht.

Dieser Gedanke von „Schutzräumen“ wurde vom Westen kreiert, als gesagt wurde, dass mit den gelieferten Waffen nicht auf russisches Staatsgebiet geschossen werden darf. Im Umkehrschluss haben wir so dafür gesorgt, dass Russland sich sicher sein kann: Wenn es praktisch nur einen Meter vor der Grenze zur Ukraine seine Truppen zusammenzieht und eine Streitmacht aufbaut, kann ihnen dort nichts passieren. Damit hat Moskau einen großen militärischen Vorteil – und Kiew einen großen Nachteil.

Welche Folgen hat das?

Das Verbot ist schizophren vor dem Hintergrund, dass es erstens der Ukraine völkerrechtlich erlaubt ist, russisches Territorium zu beschießen und zweitens militärisch sinnvoll wäre, wenn wir die Ukraine richtig unterstützen wollen. Erlauben wir nicht, die Waffen dort einzusetzen, dann steigern wir im Grunde den Bedarf neuer Waffen und die Anzahl der Toten und Verletzten auf ukrainischer Seite.

Warum zögern die USA?

Weil sie, ähnlich wie die deutsche Bundesregierung, Sorge vor einer unkontrollierbaren Situation haben und nicht stärker in den Krieg hineingezogen werden wollen. Aber die Meinungen gehen hier auch stark auseinander: Auf der einen Seite sehen das amerikanische Verteidigungsministerium und Außenminister Antony Blinken durchaus die Notwendigkeit, auf der anderen Seite sind Präsident Joe Biden und sein Berater für Nationale Sicherheit, Jake Sullivan, eher vorsichtig.

Präsident Selenskyj hat in dieser Woche noch einmal seine Bitte wiederholt, die Erlaubnis für einen Angriff von Zielen in Russland zu bekommen.

Und das Völkerrecht steht auf seiner Seite. Zudem regelt es eindeutig, welche Ziele angegriffen werden dürfen und welche nicht. Ein absolutes Tabu sind Ballungszentren und zivile Ziele – damit ist eigentlich eine klare Grenze gezogen.

Aber man braucht nicht einmal das Völkerrecht zu bemühen: Unsere Erfahrung ist, dass wir der ukrainischen Regierung sehr klar vermitteln können, welche Arten von Zielen angegriffen werden dürfen und welche nicht. Bislang hat sie sich akribisch daran gehalten in dem Bewusstsein, dass andernfalls der nationale Druck in den Partnerländern wachsen und das Verständnis für weitere Lieferungen sinken würde. Daran kann Selenskyjs Regierung kein Interesse haben.