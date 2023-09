Elon Musk droht mit Klage Tech-Milliardär macht jüdischen Verband für Werbeminus verantwortlich

Als Elon Musk, der Technologie-Milliardär, vor einem knappen Jahr die Online-Plattform Twitter übernahm, begründete er das mit einem noblen Ziel. Er wolle eine Lanze brechen für die Meinungsfreiheit, sagte er. „The bird is freed“, der Vogel sei befreit worden, verkündete er und lockerte die Nutzungsrichtlinien und Moderationsregeln.

Gesperrte Accounts, etwa die von Ex-US-Präsident Donald Trump, ließ Musk wieder freischalten. Twitter, das heute X heißt, solle ein Marktplatz der freien Rede werden. Früh warnten Kritiker, dass dadurch die Zahl von Hass-Botschaften, Diffamierungen und Beleidigungen steigen würde. Und so geschah es denn auch. Der Imageverlust wiederum schlug sich auf die Werbeeinnahmen nieder.

Jetzt ist Musk offenbar der Kragen geplatzt. Am Montagabend drohte er damit, die vor 110 Jahren gegründete Anti-Defamation-League (ADL) zu verklagen. Die amerikanische Organisation mit Sitz in New York kämpft gegen Diskriminierung und Diffamierung von Juden. Sie prangert die angeblich massenhafte Verbreitung rassistischer, antisemitischer und homophober Inhalte auf X an.

Musk macht die ADL für den Imageverlust verantwortlich

Musk macht der ADL einen Großteil seiner Einnahmeverluste durch abspringende Werbetreibende in Höhe von 22 Milliarden Dollar zum Vorwurf. Das ist die Hälfte des Kaufpreises, den er für Twitter gezahlt hatte. Die ADL „versucht diese Plattform zu töten, indem sie ihr und mir vorwirft, antisemitisch zu sein“, schrieb er auf X.

60 Prozent weniger Werbeeinnahmen habe X, vormals Twitter, wegen der ADL hinnehmen müssen.

Wiederholt waren Musk und die ADL aneinandergeraten. Im März veröffentlichte die Organisation einen Bericht, demzufolge nur 28 Prozent aller mutmaßlich antisemitischen Inhalte von X verbannt würden.

Im Mai hatte ihm die Organisation vorgeworfen, in seinen Attacken auf George Soros auch antisemitische Ressentiments verbreitet zu haben.

Gibt es eine Kampagne gegen die Plattform X?

Am vergangenen Samstag griff Musk eine Initiative weißer Nationalisten und Antisemiten auf, die unter dem Hashtag #BanTheADL eine Sperrung des X-accounts der jüdischen Organisation fordern. Er erwäge, dazu eine Umfrage zu machen, schrieb Musk.

Vor rund einem Monat reichte Musk bereits Klage gegen die internationale Nichtregierungsorganisation „Center for Countering Digital Hate“ (CCDH) ein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Sie würde mit dem Vorwurf des Rassismus eine Kampagne gegen die Plattform X orchestrieren, hieß es. Dadurch würden Werbetreibende vertrieben.

Imran Ahmed, der Gründer von CCDH, kommentierte dies mit den Worten: „Hass-Botschaften und Desinformationen verbreiten sich wie ein Lauffeuer auf dem Sozialen Netzwerk X, seitdem es Musk gehört.“ Untermauert wird die Behauptung durch eine Studie der Montclair State University aus dem vergangenen Jahr.

Die ADL zeigt sich von der Klageandrohung bislang unbeeindruckt. „Solche Maßnahmen schrecken uns nicht ab“, hieß es in einem Statement. „Im Gegenteil. Sie feuern uns in unserem Bestreben an, gegen Hassbotschaften in all ihren Formen zu kämpfen und für die Sicherheit jüdischer Gemeinden und anderer Minderheiten einzutreten.“