Erneute Proteste bei Ankunft in Batumi Georgier beschmeißen russisches Touristenschiff mit Eiern

Als das russische Kreuzfahrtschiff „Astoria Grande“ am Montagmorgen in den Hafen von Batumi (Georgien) einlief, wurde es von zahlreichen Gegendemonstranten mit ukrainischen und georgischen Flaggen sowie pro-ukrainischen Plakaten empfangen.

Dabei kam es zu fragwürdigen Aussagen einiger Reisender gegenüber georgischen Medien, wie die „taz“ berichtete. Demnach zitierte das Webportal JaMnews eine Russin, die angab, von der Besatzung Abchasiens – eine autonome Region, die völkerrechtlich zu Georgien gehört – durch russische Truppen nichts zu wissen.

Russland sei keine Besatzungsmacht, sondern habe Abchasien von Georgien befreit. Eine andere russische Touristin erklärte, Russland sei kein Besatzer. „Wir sind alle die Sowjetunion, ein großes und schönes Land“, wird sie zitiert.

In der Folge kam es zu mehreren Protesten. In der Hauptstadt Tbilissi etwa versammelten sich Demonstranten vor dem Parlamentsgebäude und verbrannten eine russische Fahne. Als das Schiff am Montagmorgen zum zweiten Mal in Batumi anlegte, wurde es von wütenden Demonstranten empfangen. (Tsp)