Ukraine-Invasion Tag 523 „Nur die US-Armee wäre fähig, solche Verteidigungslinien zu durchbrechen“

Die Ukrainer machen weiter Fortschritte an der Front. Zwar langsam, aber sicher nähern sie sich an mehreren Frontabschnitten der russischen Hauptverteidigungslinie. An einer Stelle ist diese sogar schon erreicht, wie Videos und Fotos zeigen. Wie es danach für die Ukrainer weiter geht, ist unklar und hängt vor allem davon ab, wie stark Russlands Kräfte im Süden noch sind.

Kürzlich hat Moskau sogar noch Truppen aus dem Süden in den Osten nahe Bachmut verlegt. Auch im Nordosten greifen die Russen vereinzelt noch an. Das könnte einerseits bedeuten, dass Putins Militärs glauben, die ukrainische Offensive im Süden auch mit weniger Kräften in Schach halten zu können – oder andere Teile der Front inzwischen als wichtiger erachten.

Sicher ist aber schon: Mit der Hauptverteidigungslinie der russischen Kräfte in der Südukraine liegt die schwierigste Aufgabe der Offensive immer noch vor den Ukrainern – obwohl sie jetzt schon acht Wochen harter und verlustreicher Kämpfe hinter sich haben. Wie herausfordernd die Aufgabe ist, zeigt eine Einschätzung des US-Militäranalysten Michael Kofman. Er erklärt in seinem Podcast (Quelle hier): „Die einzige Armee auf der Welt, die in der Lage ist, solche Verteidigungsstellungen zu überwinden, sind die US-Amerikaner.“

Der Grund: Nur sie seien in der Lage, das Gefecht der verbundenen Waffen (also unterschiedliche Einheiten von Bodentruppen und Luftstreitkräften) im großen Stil zu koordinieren. Selbst die Armeen Westeuropas seien dazu nur mit kleineren Einheiten fähig. Hinzu kommt, dass die Ukrainer keine nennenswerte Luftwaffe besitzen, die die Bodentruppen bei der Offensive unterstützen könnte.

Der Ukraine bleibt das zu tun, womit sie schon in Cherson im vergangenen Jahr erfolgreich war: Die Russen so lange zurückdrängen, bis ihre Positionen unhaltbar werden – und sie sich zurückziehen müssen.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: