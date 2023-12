EU-Sanktionen gegen gewalttätige Siedler? Brüssel will nicht länger zusehen, ist aber zerstritten

Auch die EU will die Gewalt israelischer Siedler im besetzten Westjordanland nicht länger hinnehmen. So debattierten die EU-Außenminister am Montag mögliche Sanktionen gegen extremistische Siedler. Im Gespräch sind Einreisebeschränkungen in die EU nach dem Vorbild derer, die die USA vergangene Woche verhängt hatten. Sie richten sich gegen Siedler, die Gewalt gegen palästinensische Zivilisten im besetzten Westjordanland ausüben.