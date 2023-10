Fehler und Versagen Wie es zum Terrorangriff auf Israel kommen konnte

Nach dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel weitet sich in Israel die Debatte darüber aus, wie es dazu kommen konnte. Wie gelang es der Terrorgruppe, die High-Tech-Nation Israel, deren Geheimdienste und Sicherheitsapparat einen legendären Ruf genießen, zu überraschen?

Mehrere Medien berichteten zuletzt, dass Ägypten im Vorfeld Hinweise auf einen drohenden Schlag der Hamas an die israelische Regierung weitergeleitet habe. „Wir haben sie gewarnt, dass eine Eskalation bevorsteht, und zwar sehr bald, und dass sie groß sein würde. Aber sie haben diese Warnungen unterschätzt“, zitierte die Nachrichtenagentur AP einen ägyptischen Geheimdienstbeamten, der anonym bleiben wollte.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wies dies als „fake news“ zurück. Israel habe keinerlei Warnungen von Ägypten erhalten, erklärte ein Regierungssprecher.

Versagen der Geheimdienste

Zweifellos habe es bei der geheimdienstlichen Arbeit Fehler und Versagen gegeben und dies müsse untersucht werden, betont der israelische Militärexperte Amir Avivi im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Aber jetzt sei nicht der Zeitpunkt für Aufklärung. „Im Moment geht es allein darum, die Sicherheit Israels wiederherzustellen.“

Amir Avivi ist Leiter des Thinktanks Israel Defense and Security Forum (IDSF). Zuvor war er in verschiedenen Führungspositionen im israelischen Militär tätig.

„Die Hamas hat sich auf Steinzeit-Methoden verlegt“, erläutert Avivi, der den Thinktank Israel Defense And Security Forum leitet. Israel habe sich immer mehr auf neue Technologien verlassen. Die Hamas habe, so vermutet der Experte, auf jegliche Kommunikation über Mobiltelefone verzichtet. So sei es gelungen, die Operation, an der vermutlich über Monate Hunderte beteiligt gewesen seien, im Verborgenen zu halten.

Bei der Kontrolle der Grenze habe sich die Armee zu stark auf die Kontrolle aus der Ferne verlassen, sagten hochrangige Vertreter der israelischen Sicherheitsdienste dem Tagesspiegel.

Die New York Times hat mithilfe des israelischen Geheimdienstexperten Ronen Bergman versucht, den genauen Vorgang zu rekonstruieren. Demnach setzte die Hamas zunächst Drohnen ein, um mehrere der Mobilfunkstationen und Überwachungstürme an der Grenze außer Gefecht zu setzen.

Die israelische Armee konnte die Grenze an den betroffenen Stellen somit nicht mehr überwachen. Anschließend sprengte die Hamas an mehreren Orten den Grenzzaun und riss ihn an anderen mit einem Bulldozer nieder.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine Hamas-nahe Quelle berichtete, überfielen die Hamas-Kämpfer zunächst das Hauptquartier der südlichen Gaza-Division der israelischen Armee. Dort töteten sie etliche Soldaten und zerstörten Kommunikationssysteme, was Israel anschließend die Koordination eines effektiven Einsatzes erschwerte.

Kobi Michael ist Militärexperte am israelischen Thinktank Institute for National Security Studies (INSS) in Tel Aviv.

Falsche Strategie über Jahre

Militärexperte Kobi Michael sieht die Ursache auch in der falschen Strategie mehrerer israelischer Regierungen gegenüber der Hamas. Man sei davon ausgegangen, dass die Hamas mit gelegentlichem Raketenbeschuss vor allem bessere Lebensbedingungen für die Menschen im verarmten Gazastreifen erzwingen wollten, an einem größeren Schlagabtausch jedoch kein Interesse hätten. Dies habe der Hamas den Freiraum geschaffen, um ihre militärischen Kapazitäten zu erweitern, sagte Michael dem Tagesspiegel.

Trotz der Blockade des Gazastreifens konnte es der Hamas gelingen, ihre militärischen Kapazitäten aufzubauen. „An der Grenze zu Ägypten gibt es über 300 Tunnel“, erklärt Avivi. Darüber seien über Jahre Waffen und andere militärische Ausrüstung in den Gazastreifen geschmuggelt worden.

Avivi, der vor dem israelischen Abzug aus Gaza 2009 dort stellvertretender Kommandeur der Armee war, hält die damalige Entscheidung für einen Fehler. Israel müsse nun wieder die vollständige Kontrolle über den Gazastreifen herstellen. Ein anderes Szenario sei nicht vorstellbar, um Israels Sicherheit zu gewährleisten.