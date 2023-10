Friedensnobelpreis für Narges Mohammadi  Diese unbeugsame Frau fürchten Irans Mullahs

Dreizehnmal wurde sie festgenommen, fünfmal verurteilt. Mehr als 30 Jahre soll die Iranerin im Gefängnis verbringen und 154 Peitschenhiebe erdulden. Die Machthaber scheinen Narges Mohammadis Einsatz für Frauen- und Menschenrechte sehr zu fürchten. Doch brechen können die Mullahs Narges Mohammadi offenkundig nicht.

Die 51-Jährige wird seit Jahren im Teheraner Evin-Gefängnis festgehalten – eine für Folter und Misshandlung berüchtigte Haftanstalt. Das hält sie allerdings nicht davon ab, weiter mit großem Mut gegen Unterdrückung und für Freiheit und Demokratie zu kämpfen. Auch wenn das mit hohen persönlichen Risiken und Leid einhergeht.

Für viele Menschen in ihrer Heimat und für jene, die im Exil leben, ist Narges Mohammadi ein Vorbild, ja, eine Ikone des Widerstands. Eine Unbequeme, die sich nicht unterkriegen lässt. Für Ihren Einsatz ist sie jetzt mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden.

Seit Jahren in Haft

„Die weltweite Unterstützung und Anerkennung meines Einsatzes für die Menschenrechte macht mich entschlossener, verantwortungsbewusster, leidenschaftlicher und hoffnungsvoller“, teilte die Geehrte in einer schriftlichen Erklärung der „New York Times“ mit. „Der Sieg ist nah.“

Dass die Aktivistin die Auszeichnung am 10. Dezember selbst entgegennehmen wird, dürfte aber ausgeschlossen sein. Die Herrscher kennen kein Pardon, wenn jemand es wagt, sich gegen sie aufzulehnen. Selbst wenn es mit friedlichen Mittel geschieht.

Friedensnobelpreis Der Friedensnobelpreis gilt als die weltweit wichtigste Auszeichnung für Verdienste um Abrüstung, Friedenssicherung und Menschenrechte. Die Auszeichnung wird seit 1901 vom norwegischen Nobelkomitee vergeben. Aktuell ist der Friedensnobelpreis mit 950.000 Euro dotiert. In diesem Jahr wurden 351 Kandidatinnen und Kandidaten nominiert, darunter 92 Organisationen. Das ist die zweithöchste Zahl von Nominierungen jemals.

Narges Mohammadi tut dies seit vielen Jahren. Schon als Physikstudentin setzte sie sich dafür ein, dass Frauen in ihrer Heimat nicht wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Später war Mohammadi Vizepräsidentin des „Zentrums der Menschenrechtsverteidiger“, das vom Regime 2008 verboten wurde.

An ihrem Einsatz hat dies nichts geändert. Auch vom Gefängnis aus gelingt es Mohammadi, die Zustände in ihrem Land zu benennen und anzuprangern. „Obwohl sie keinen Besuch empfangen darf, schafft sie es immer wieder Briefe aus der Haftanstalt zu schmuggeln und der ganzen Welt zu offenbaren, wie beispielsweise Frauen systematisch vergewaltigt werden“, sagt die deutsch-iranische Aktivistin Daniela Sepehri dem Tagesspiegel.

Im berüchtigten Evin-Gefängnis wird Mohammadi seit Jahren festgehalten. © picture-alliance/dpa

Auch das Schicksal der Mitgefangenen, deren Folter durch Wärter und ihnen vorenthaltene medizinische Versorgung versucht Mohammadi, immer wieder publik zu machen. Sie ist selbst herz- und lungenkrank.

19 Frauen haben bislang den Friedensnobelpreis bekommen – und 92 Männer.

Ihre Gefängnisstrafe verbüßt Mohammadi zumeist in Einzelhaft. Die Familie hat sie seit Jahren nicht mehr gesehen – ein großes seelisches Leid für die Aktivistin. Amnesty International berichtete sie vor einigen Jahren, dass es ihr das „Herz in Stück gerissen“ habe, ihre beiden Kinder zurücklassen zu müssen. „Ich habe so geweint, ich dachte, ich habe keine Tränen mehr.“

Kopftuchverbrennung im Innenhof des Gefängnisses

In ihrer Entschlossenheit hat dies nichts geändert, auch wenn das Regime wolle, dass sie verschwinde, wie Mohammadi 2021 der Deutschen Welle sagte. Damals war sie für ein paar Tage auf freiem Fuß.

Als die Proteste wegen des gewaltsamen Todes von Jina Mahsa Amini im Iran losbrachen, solidarisierte sich Mohammadi umgehend mit der Freiheitsbewegung. Am Jahrestag des Aufstands Mitte September gelang es ihr und anderen Insassinnen, im Innenhof des Evin-Gefängnisses Kopftücher zu verbrennen. Mohammadis im August erschienenes Buch trägt den Titel „Frauen! Leben! Freiheit!“.

Weltweit solidarisieren sich Menschen mit der iranischen Freiheitsbewegung. Auch in den USA. © REUTERS/stringer

Das Nobelpreis-Komitee will die Ehrung ausdrücklich auch als Auszeichnung für die Protestbewegung verstanden wissen, die nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in der Gewalt der Religionspolizei im vergangenen Jahr landesweite Demonstrationen gegen das Regime organisierte.

Die Vorsitzende Berit Reiss-Andersen stellte den Slogan „Frau-Leben-Freiheit“ in persischer Sprache am Freitag an den Anfang ihrer Mitteilung über die Preisvergabe. Sie forderte den Iran auf, die Gefangene freizulassen.

Mit ihrer Forderung nach mehr Rechten für Frauen trifft Mohammadi eine empfindliche Stelle des Regimes. Die Islamische Republik benachteiligt Frauen systematisch, etwa bei Scheidungen, dem Sorgerecht für Kinder oder Erbschaften. Die Kopftuchpflicht bedeutet, dass Frauen nur Karriere machen können, wenn sie sich dem Verhüllungsgebot der Mullahs unterwerfen.

Die Kopftuchfrage war der Anlass für die Unruhen des vergangenen Jahres, die vom Regime als gefährlichste Bedrohung für die Islamische Republik seit ihrer Gründung 1979 bezeichnet wurden. Nach Ausbruch der Proteste gehen viele Iranerinnen ohne Kopftuch auf die Straße und widersetzen sich so offen den Vorschriften der klerikalen Elite.

Das Regime reagiert mit verschärften Kontrollen der Religionspolizei, die vor einigen Tagen ein 16 Jahre altes Mädchen, das ohne Kopftuch in der U-Bahn fuhr, ins Koma geprügelt haben soll. Das Parlament hat zudem ein neues Gesetz beschlossen, das bis zu zehn Jahre Haft für Frauen ohne Kopftuch vorsieht.

Die Kleidervorschriften für Frauen und damit die Kontrolle über ihre Körper und Lebensweise seien neben der Feindschaft zu Israel und den USA einer der drei Pfeiler der Islamischen Republik, sagt Politikwissenschaftler Ali Fathollah-Nejad . Eine große Mehrheit der Iraner lehne die rigiden Gesetze aber ab. „Der Hidschab ist deshalb ein Schlachtfeld, auf dem Staat und Gesellschaft aufeinanderprallen.“

Fathollah-Nejad nennt Mohammadis Auszeichnung ein „starkes Signal an die iranischen Frauen und Mädchen, die an vorderster Front des Kampfes gegen das Regime stehen und daher auch an die gesamte Demokratiebewegung“. Das Preiskomitee habe den Protesten eine neue „internationale Sichtbar- und Aufmerksamkeit verschafft, die dem Regime stets ein Dorn im Auge ist“.