„Furchtbare Tragödie“ Drei Tote bei Brand in Krankenhaus nahe Rom

Bei einem Feuer in einem italienischen Krankenhaus sind nach Behördenangaben in der Nacht zu Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. Die etwa 20 Kilometer von Rom entfernte Klinik San Giovanni Evangelista in Tivoli sei evakuiert worden, schrieb die Feuerwehr auf der Plattform X. Gesundheitsminister Orazio Schillaci erklärte am Samstagmorgen, es handele sich um eine „furchtbare Tragödie“.

Zuvor hatten der Minister und die Feuerwehr von vier Todesopfern gesprochen. Regionalpräsident Francesco Rocca erklärte später aber: „Durch den Brand sind drei Menschen ums Leben gekommen, denn das vierte Todesopfer ist schon eine Stunde vorher gestorben.“ Der Minister hob hervor: „Wir hoffen, dass die Untersuchung die Brandursache so bald wie möglich klären wird.“

Bei dem Rettungseinsatz wurden etwa 200 Menschen in Sicherheit gebracht. Patienten aus Intensivstationen wurden nach Behördenangaben in andere Krankenhäuser verlegt, andere wurden in einer benachbarten städtischen Turnhalle versorgt. Medienberichten zufolge brach das Feuer im Keller aus und breitete sich dann auf die Küchen und die höheren Etagen aus.

Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf. Die Tragödie löste auch Diskussionen über die Sicherheitsvorkehrungen in der Klinik aus. Regierungschefin Giorgia Meloni drückte den Angehörigen der Opfer auf X ihr „zutiefst empfundenes Beileid“ aus. (AFP)