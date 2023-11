„Italien muss dabei sein“ Sind Asylverfahren außerhalb der EU umsetzbar?

Die Bundesregierung wird prüfen, ob Asylverfahren außerhalb Europas möglich sind. Dieser Beschluss der Bund-Länder-Runde ist insofern bemerkenswert, als er nicht nur auf Druck der unionsgeführten Bundesländer zustande kam. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann stellte sich zunächst hinter einen entsprechenden Vorstoß der Union.

Am Tag darauf sagte der Grünen-Politiker allerdings – wohl auch wegen der innerparteilichen Kritik an seinem Vorgehen – mit Blick auf Asylverfahren außerhalb Europas: „Ich persönlich sehe das sehr skeptisch und ich bin sehr skeptisch, wie das gelingen kann.“

Nach dem Gipfel im Kanzleramt warnte Kanzler Olaf Scholz (SPD) vor allzu hohen Erwartungen an das Konstrukt einer Asylprüfung in Drittstaaten, die von Unions-Seite zuvor als „Ruanda-Modell“ ins Gespräch gebracht worden war. Insbesondere wies er auf Hürden im EU-Recht hin. Scholz sagte aber auch, dass die Debatte über Asylverfahren in Drittstaaten „in der Luft“ liege. Daher wäre es „doch ganz absurd, sich damit nicht zu befassen“, so der Kanzler.

Schnellverfahren an EU-Außengrenzen Nach jetzigem Stand plant die EU, Schnellverfahren für Migranten an den EU-Außengrenzen aus Herkunftsstaaten durchzuführen, deren Anerkennungsquote im Asylverfahren bei unter 20 Prozent liegt. Über die Details wird weiter zwischen Mitgliedstaaten, EU-Kommission und dem Europaparlament verhandelt. Die Bundesregierung setzt darauf, dass vor der Europawahl im Juni 2024 eine endgültige Lösung zustande kommt.

Lässt sich der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz also in die Praxis umsetzen? Laut der Entscheidung der Bund-Länder-Runde soll die Bundesregierung prüfen, „ob die Feststellung des Schutzstatus von Geflüchteten unter Achtung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention zukünftig auch in Transit- oder Drittstaaten erfolgen kann“.

Nach Ansicht des Migrationsforschers Gerald Knaus, des Vordenkers des damaligen EU-Abkommens mit der Türkei, ist das durchaus umsetzbar. „Das ist nicht komplizierter als die EU-Türkei-Erklärung von 2016“, sagte Knaus dem Tagesspiegel.

Der Grundgedanke des Bund-Länder-Beschlusses besteht darin, zu prüfen, ob es möglich ist, Asylverfahren von vornherein in sicheren Drittstaaten außerhalb der EU durchzuführen. Eine Abschiebung von irregulär Eingereisten von Deutschland nach Ruanda – Vergleichbares strebt Großbritannien an – steht nach dem Bund-Länder-Gipfel nicht zur Debatte.

Schon seit 2019 werden in Ruanda Asylverfahren durchgeführt

Um den Beschluss von Dienstagmorgen umzusetzen, muss die Bundesregierung nach Knaus’ Ansicht mit wichtigen EU-Partnern reden, um gemeinsam ein Abkommen mit einem sicheren Drittstaat wie zum Beispiel Ruanda abzuschließen. „Italien muss dabei sein“, forderte Knaus. Zuvor hatte der Migrationsforscher bereits darauf hingewiesen, dass das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) schon seit 2019 in Ruanda Asylverfahren durchführt.

Bereits im vergangenen Juni hatten sich die EU-Innenminister mit der Frage beschäftigt, ob Asylbewerber mit einer geringen Bleibeperspektive nach einem Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen in sichere Drittstaaten abgeschoben werden können. Seinerzeit einigten sich die EU-Innenminister darauf, dass Migranten auch dann in einen sicheren Drittstaat wie die Türkei abgeschoben werden können, wenn sie dort im Transit lediglich durchgereist sind.

Das ist nicht komplizierter als die EU-Türkei-Erklärung von 2016. Gerald Knaus, Migrationsforscher

Dagegen hatte sich Innenministerin Nancy Faeser (SPD) damals bei den Beratungen auf EU-Ebene dafür eingesetzt, dass eine Abschiebung nur in jene Drittstaaten infrage kommt, zu denen die Migranten etwa über ihre Familie eine enge Verbindung haben.

Nach Knaus’ Ansicht wäre es nach der Ministerpräsidentenkonferenz für die Bundesregierung geboten, ihre damalige Haltung mit Blick auf eine Verbindung zwischen den Migranten und dem Transitstaat noch einmal zu überdenken. „Das Verbindungskriterium basiert nicht auf der Genfer Flüchtlingskonvention“, gab er zu bedenken.

Bei den laufenden Verhandlungen auf EU-Ebene ist allerdings nicht davon auszugehen, dass das „Ruanda-Modell“ noch Eingang in die Reform des europäischen Asylrechts finden wird. Eher dringt das Europaparlament, das neben der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten bei den Verhandlungen am sogenannten Trilog beteiligt ist, auf eine Abmilderung der Beschlüsse der Innenminister.