Gefahr der Ausweitung des Gaza-Kriegs Welche Szenarien drohen – und wie wahrscheinlich sind sie?

US-Außenminister Antony Blinken, seine deutsche Amtskollegin Annalena Baerbock und andere Spitzenpolitiker reisen durch den Nahen Osten, um eine Ausweitung des Gaza-Kriegs zu verhindern. Die USA haben zwei Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe in die Region verlegt. Niemand kann ausschließen, dass die Lage völlig außer Kontrolle gerät. Wie wahrscheinlich ist zum Beispiel, dass Israel an mehreren Fronten kämpfen muss? Oder: Wird der Iran doch noch direkt eingreifen? Experten schätzen die Situation ein.

„Die Dimension des Terrorangriffs der Hamas am 7. Oktober hat Israel und den Großteil der Welt überrascht“, sagt Stephan Stetter, Professor für Internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität der Bundeswehr München.

„Die große Sorge war, er könne Teil eines größeren Plans sein, der mit dem Iran und der Hisbollah bis ins Detail abgesprochen ist, um eine regionale Ausweitung des Kriegs zu erreichen.“

Diese Befürchtungen hätten sich vorerst nicht bestätigt, analysiert Stetter. „Nach der Rede des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah ist der allgemeine Eindruck: Es gab keinen großen gemeinsamen Plan mit Absprachen bis ins Detail. Zudem haben die USA mit der Verlegung der Flugzeugträger und weiteren Militärs früh und klar ein Abschreckungssignal gegen eine zweite Front im Norden Israels gesetzt.“

Droht ein Mehr-Fronten-Krieg mit Bodenoffensiven?

In früheren Kriegen musste sich Israel gegen die koordinierte militärische Bedrohung durch mehrere arabische Staaten behaupten, etwa im Jom-Kippur-Krieg 1973. „Das droht heute auf keinen Fall“, sagt Stetter. „Kein arabischer Staat möchte Krieg gegen Israel führen.“

Stephan Stetter ist Professor für Internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität der Bundeswehr München.

Mit den direkten Nachbarn Ägypten und Jordanien hat Israel Frieden geschlossen und auch mit zahlreichen anderen Ländern die Beziehungen normalisiert. Die Regierung des Libanon jenseits der Hisbollah sucht keinen Krieg. Syriens Machthaber Baschar al Assad ist zum Angriff kaum fähig.

„Die meisten arabischen Staaten betrachten die Hamas als ihren Feind und sind heute in einer informellen Koalition mit den USA“, sagt Stetter. „Nur dürfen die Regierungen das aus Rücksicht auf die öffentliche Meinung ihrer Bürger nicht laut sagen.“

Kommt es zu koordinierten Luftangriffen aus verschiedenen Richtungen?

Die erbittertsten Feinde Israels sind neben Iran nicht-staatliche Milizen: erstens die Hamas in Gaza, zweitens die Hisbollah im Libanon, drittens Huthi-Milizen im Jemen. Sie verfügen über Raketen, die Israel erreichen können. Wenn sie in großer Zahl koordiniert abgeschossen werden, könnten sie die leistungsfähige Raketenabwehr Israels, den „Iron Dome“, überwältigen.

Hisbollah-Chef Nasrallah lässt nicht erkennen, dass er einen offenen Krieg mit Israel will. © picture alliance/dpa/Marwan Naamani

Es gab Raketenbeschuss durch die Hisbollah von Norden und Huthi-Milizen im Süden. Aber das Ausmaß war „relativ begrenzt und unter der Schwelle zur Eröffnung einer zweiten Front“, sagt Stetter. „Israel wird weiterhin vor allem aus dem Gazastreifen angegriffen. Das hat zu Binnenvertreibungen von Israelis geführt, die nahe Gaza wohnten.“

Es ist vor allem den USA zu verdanken, dass die von der Hamas gewünschte regionale Ausweitung des Kriegs verhindert wurde. Stephan Stetter, Professor für Internationale Politik

Das Raketenpotenzial der Hisbollah sei viel gefährlicher für Israel als das der Hamas, sagt Stetter. Ihr Chef Nasrallah habe aber klargemacht, dass er keine zweite Front eröffnen wolle. Die Islamisten aus dem Gazastreifen hätten den Terrorangriff allein zu verantworten und müssten mit den Konsequenzen leben. „Die Hamas ist frustriert, dass die volle Solidarisierung ausbleibt.“

Es sei „vor allem den USA zu verdanken, dass die von der Hamas gewünschte regionale Ausweitung des Kriegs verhindert wurde“, sagt Stetter. „Sie drohen der Hisbollah, dass sie auf eine zweite Front im Norden militärisch reagieren würden, um Israel davon abzuhalten, dass es selbst reagiert.“

Die USA haben einen zweiten Flugzeugträger, die USS Gerald R. Ford, ins östliche Mittelmeer verlegt. © dpa/Andrew Vaughan

Und: „Das Ziel ist, dass die arabischen Staaten an der Seite der USA bleiben, wie das schon im Irakkrieg zur Befreiung Kuwaits 1990/91 gelang. Damals beschoss der Irak Israel mit Scud-Raketen. Aber die USA überzeugten Israel, nicht zu reagieren. Ob das auch heute gelingen würde, ist unklar.“

Wie gefährlich sind die Angriffe auf US-Stützpunkte?

Wie bei jeder Eskalation im Nahen Osten nutzen Milizen, die mit dem Iran oder den Palästinensern verbündet sind, die Situation, um US-Stützpunkte in der Region anzugreifen, etwa im Irak und in Katar. „Das ist aber keine fundamentale strategische Herausforderung für die USA“, sagt Stetter. „Sie haben die Sicherheitsvorkehrungen für ihre Truppen dort erhöht.“

Die Zuspitzung führt aus Stetters Sicht „eher dazu, dass die USA die Verlagerung ihres Potenzials nach Asien überdenken und für die nächsten Jahre stärker auch im Nahen Osten militärisch und diplomatisch präsent bleiben“.

China hat eine Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran vermittelt. © dpa/Uncredited

Amerika sei die einzige Macht von außerhalb der Region, die Einfluss hat. „Russland ist durch den Krieg in der Ukraine blockiert. China hat zwar eine Rolle bei der Annäherung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien gespielt, ist aber nicht ausreichend vor Ort involviert, um Einfluss auf den aktuellen Konflikt zu nehmen.“

Könnte der Iran direkt in den Krieg eingreifen?

An Drohungen aus Teheran herrscht kein Mangel. Immer wieder ist von „roten Linien“ die Rede, die Israel mit seinen „Verbrechen“ überschritten haben. Vor einigen Tagen warnte Irans Präsident Ebrahim Raisi aus X, vormals Twitter, dass dies „jeden dazu zwingen“ könnte, „Maßnahmen zu ergreifen“.

Simon Wolfgang Fuchs ist Professor für Nahoststudien an der Hebräischen Universität in Jerusalem.

Wie Simon Wolfgang Fuchs rechnet derzeit allerdings kaum ein Experte mit einem offenen Kriegseintritt der Islamischen Republik. „Teheran scheint vom Angriff der Hamas selbst ziemlich überrascht worden zu sein und hat seitdem versucht, seine Glaubwürdigkeit als ,Achse des Widerstandes‘ aufrechtzuerhalten“, sagt der Professor für Islamwissenschaft und Nahoststudien an der Hebräischen Universität in Jerusalem.

Irans Revolutionsführer Ali Chamenei droht Israel immer wieder mit Vernichtung. © REUTERS/WANA NEWS AGENCY

Dies geschehe vor allem rhetorisch durch gewohnt kämpferische Reden von Revolutionsführer Ali Chamenei, vor allem aber, indem pro-iranische Gruppen aktiviert werden, um Israels militärische Kapazitäten an mehreren Fronten zu binden. Fuchs verweist auf die Attacken der libanesischen Hisbollah im Norden Israels, die Angriffe schiitischer Milizen auf amerikanische Soldaten im Irak sowie den Raketen- und Drohnenbeschuss durch die Huthis im Jemen.

Im Moment scheinen Irans Verbündete in der Region vor allem zu betonen, dass sie ja bereits ungemein viel unternähmen, um Palästina zu befreien. Simon Wolfgang Fuchs, Professor für Nahoststudien

„Im Moment scheinen Irans Verbündete in der Region vor allem zu betonen, dass sie ja bereits ungemein viel unternähmen, um Palästina zu befreien.“ Hisbollah-Chef Hasan Nasrallah etwa habe in einer Ansprache vor wenigen Tagen sogar hervorgehoben, dass die Heftigkeit der Gefechte mit Israel alles Bisherige in den Schatten stelle. „Dennoch sieht es für mich nicht nach einer Bereitschaft zum vollen Kriegseintritt aus.“

Viele Menschen im Iran interessiert die Palästina-Frage nicht. © dpa/Vahid Salemi

Nach Einschätzung der Islamwissenschaftlerin Katajun Amirpur spricht noch etwas anderes gegen einen derart folgenreichen Schritt Teherans: die Stimmung im Land. „Die Bevölkerung würde einen derartig folgenreichen Schritt nicht mitgehen“, sagt die Kölner Professorin.

So habe ein ehemaliger Geheimdienstfunktionär am 14. Oktober in einem Beitrag für eine iranische Zeitung darauf hingewiesen, dass Iranerinnen und Iraner die Palästina-Frage so gut wie gar nicht mehr interessiere. Ursachen seien, so ist in „Etemad“ zu lesen, die schlechte wirtschaftliche Lage und die politischen Säuberungen.

Katajun Amirpur ist Professorin für Islamwissenschaft an der Universität Köln.

„In weiten Teilen der Bevölkerung wird schon lange gefragt: Was haben wir mit dem Kampf der Palästinenser eigentlich zu tun?“, sagt Amirpur. Vielmehr gebe es mittlerweile so etwas wie eine Israel-Solidarität. „Wo Studenten üblicherweise vor dem Eingang der Seminargebäude eine israelische Flagge als Fußabtreter präsentiert wird, springen dieser Tage viele darüber, um sie nicht mit Füßen treten zu müssen.“

In weiten Teilen der Bevölkerung wird schon lange gefragt: Was haben wir mit dem Kampf der Palästinenser eigentlich zu tun? Katajun Amirpur, Islamwissenschaftlerin

Amirpur zufolge wäre der Iran zudem militärisch gar nicht in der Lage, sich vernünftig zu verteidigen. Deshalb werde das Regime vorerst die Füße stillhalten. Auch, weil ein wichtiges Kriegsziel bereits erreicht worden sei.

„Israel ist geschwächt, Premier Netanjahu kann nicht das tun, was er seit Jahren vorhat: Irans Atomanlagen anzugreifen. Und die Amerikaner, deren Hilfe bei einem solchen Schlag erforderlich wäre, versuchen deeskalierend zu wirken.“

Wird die Hamas versuchen, vermehrt Anschläge im Westjordanland und in Israel zu verüben? © REUTERS/IBRAHEEM ABU MUSTAFA

Wie hoch ist das Risiko von Terrorangriffen?

Ob die Gefahr von Anschlägen in Israel und den besetzten Gebieten steigt, wenn der Krieg um Gaza noch an Heftigkeit zunimmt, lässt sich Experten zufolge nicht mit Sicherheit einschätzen.

Hans-Jakob Schindler ist Senior Direktor des internationalen Counter Extremism Project und leitet das Büro in Berlin.

So verweist Hans Jakob Schindler darauf, dass die Hamas und der Islamische Dschihad zwar gerade im Westjordanland sehr wohl aktiv seien. „Doch die Terrorstrukturen einschließlich Terrorzellen sind dort nicht so stark ausgeprägt, wie das im Gazastreifen der Fall ist“, sagt der Senior Direktor des internationalen Counter Extremism Projekt.

Ein Grund dafür sei, dass im Westjordanland nicht nur die israelischen Sicherheitskräfte Hamas und Islamischen Dschihad bekämpfen, sondern auch die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde.

Deshalb geht Schindler davon aus, dass „natürlich weiterhin die Gefahr besteht“, dass beide Terrororganisationen weiter versuchen werden, im Westjordanland Anschläge auf dort lebende Israelis und in Israel selbst zu verüben. „Die Kapazitäten, dies im großen Stil zu tun, sind jedoch eher begrenzt.“