Hamas-Raketensalve aus Rafah Ersten Großangriff aus Rafah mit Raketen auf Tel Aviv seit vier Monaten

Zum ersten Mal seit vier Monaten ist es zu einem Großangriff mit Raketen auf die israelische Metropolregion Tel Aviv gekommen. Im Stadtzentrum von Tel Aviv waren mehrere Explosionen zu hören. Nach israelischen Militärangaben wurden die Raketen aus der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens abgefeuert.

In mehreren Städten im Großraum der Küstenmetropole gab es Raketenalarm. Hunderttausende musste in Luftschutzbunker fliehen. Der „Times of Israel“ zufolge gibt es bisher Berichte über zwei Verletzte. Der militärische Hamas-Arm reklamierte die Angriffe für sich.

Nach israelischen Militärangaben wurden acht Raketen aus der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens auf die israelische Küstenmetropole abgefeuert. Mehrere Geschosse seien von der Raketenabwehr abgefangen worden, teilte die Armee mit. Zuletzt war Tel Aviv am 29. Januar mit Raketen aus dem Gazastreifen angegriffen worden. (Tsp, dpa)