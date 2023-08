Wie steht es um Italien, Frau Castellina? „Die Revolution ist unvermeidlich“

Frau Castellina, Sie haben als junge Frau angefangen, Politik zu machen in einem Land, das vom Faschismus wie vom deutschen Nationalsozialismus zerstört war. Jetzt, fast acht Jahrzehnte später, ist Italien in den Händen der Erben des Faschismus. Wie fühlt sich das an?

Es fühlt sich entschieden übel an. Man muss jedoch vorsichtig sein. Es gibt einerseits die plumpe Verherrlichung der alten Symbole, die von den plumpen Ministern verwendet werden, mit denen sich Giorgia Meloni umgeben hat: Da ist vom Vaterland die Rede, vom starken Mann – hier der starken Frau – die alle Probleme lösen wird, weil sie keine Zeit damit verschwendet, sich das parlamentarische Geschwätz anzuhören.