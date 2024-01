Hindu-Tempel auf zerstörter Moschee errichtet Wird Premierminister Modi zur Gefahr für Indiens Demokratie?

Eigentlich galt Indien als größte Demokratie der Welt - doch seitdem der Hindu-nationalistische Politiker Narendra Modi das Land als Premierminister regiert, steuert das Land in eine andere Richtung. Muslime werden verfolgt, Hindus begünstigt - zuletzt sorgte der Bau eines neuen Tempels für große Empörung. Der neue „Vatikan“ des Hinduismus wurde auf einer alten Moschee errichtet, die hinduistische Extremisten zerstört hatten. Modi reiste eigens für die Eröffnung an, was nur ein letztes Beispiel für seinen Führungsstil ist.