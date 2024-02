Hunger, Flucht und Gewalt im Sudan Warum Afrikas blutigster Machtkampf nicht endet

Noch sei er optimistisch, sagt Michael Dunford. Doch seine Hoffnung schwindet. Seit zehn Monaten herrscht im Sudan ein blutiger Bürgerkrieg, fernab der internationalen Aufmerksamkeit. Der Regionaldirektor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) war jüngst in Berlin, um an diese humanitäre Katastrophe zu erinnern.

Mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar brauchten die Vereinten Nationen eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr, um dort „lebensrettenden Schutz“ zu gewährleisten. Bis Mitte Januar wurden laut dem Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (Ocha) keine 50 Prozent davon finanziert.

Der Bedarf in diesem Jahr ist noch größer. Wenn die internationale Gemeinschaft aber keine zusätzliche Unterstützung leistet, sagt Michael Dunford, ist das Land dem Untergang geweiht.

Größte Fluchtbewegung der Welt

Im drittgrößten Lands Afrikas tragen zwei Generäle einen blutigen Machtkampf aus. Die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) unter Mohamed Hamdan Daglo, besser bekannt als Hemeti, putschten im April gegen De-Facto-Präsident Abdel Fattah al Burhan und seine sudanesische Armee (SAF). Der Kampf um die Vorherrschaft hat das konfliktgebeutelte Land in eine tiefe Krise gestürzt.

Bis Ende vergangenen Jahres sind UN-Angaben zufolge fast acht Millionen Menschen auf der Flucht gewesen, seit Ausbruch des Krieges sollen fast 14.000 Menschen getötet worden sein.

25 Millionen Sudanes:innen brauchen Schätzungen des UN-Welternährungsprogramms zufolge in diesem Jahr humanitäre Hilfe.

Ein geheimer UN-Bericht, den die Nachrichtenagentur Reuters im vergangenen Monat einsehen konnte, geht jedoch von Zehntausenden weiteren Toten aus – viele Regionen im Land sind für Beobachterinnen und Beobachter zu gefährlich, um sich einen genauen Überblick zu verschaffen.

Wenn wir nicht in der Lage sind, bedürftigen Menschen volle Lebensmittelrationen zu geben, kann dies zu einem weiteren Konflikt werden. Michael Dunford ist Regionaldirektor für Ostafrika beim UN-Welternährungsprogramm (WFP).

Vor allem Zivilist:innen leiden unter den Kämpfen. Millionen Sudanesinnen sind von sexualisierter Gewalt betroffen, es gibt Berichte über Zwangsprostitution und Verschleppungen. Medikamente fehlen; drei von vier Gesundheitseinrichtungen sind nicht mehr funktionstüchtig. 19 Millionen Kinder haben keine Möglichkeit, in die Schule zu gehen; 700.000 Minderjährige leiden laut dem UN-Kinderhilfswerk Unicef an der tödlichsten Form der Unterernährung.

„Die Frage ist, wie viel größer und wie viel schlimmer das zivile Leid noch werden kann“, sagt Michael Dunford im Gespräch mit dem Tagesspiegel. „Das setzt die ganze Region unter Druck. Ich habe große Angst davor, wie das Jahr 2024 weitergehen wird.“

Ernsthafte Gespräche über einen Waffenstillstand zwischen Machthaber Al Burhan und RSF-Führer Hemeti gibt es aber schon seit Monaten nicht mehr, obwohl Nachbarländer wie Kenia, Ägypten oder Äthiopien immer wieder Verhandlungen angekündigt hatten. Stattdessen war zuletzt eine Intensivierung der Kämpfe zu beobachten, die in den vergangenen Jahre hochgerüsteten Truppen der beiden Generäle bekriegen sich immer kompromissloser.

General Abdel Fattah Al Burhan (li.) und Kommandeur der Rapid Support Forces Mohamed Hamdan Daglo (Hemeti) kämpfen um die Macht im Sudan. © afp/Asharaf Shazly

Die deutsche Bundesregierung besorgt das. Ende Januar reiste Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) deshalb auf eine mehrtägige Reise nach Ostafrika. Europa dürfe nicht wegsehen bei dem, was hier passiere, sagte Baerbock damals dem „Spiegel“. „Das Gefühl, dass sowieso niemand hinschaut, schafft ein Klima der Straflosigkeit und verstärkt damit weiter die Gräueltaten.“

Große Teile des Landes für Hilfe nicht erreichbar

Niemand der mehr als 45 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner des Sudans wird von diesem Bürgerkrieg verschont, betont Michael Dunford vom WFP. Trotzdem bleibt es ein international vergessener Konflikt. „Die Zahl der Betroffenen ist wesentlich höher als in Gaza, doch sie sind nicht sichtbar.“ Dabei sei die Lage im Land seit Monaten katastrophal. Mehr als 20 Jahre nach dem Völkermord in Darfur geht es dem Land schlimmer als je zuvor.

Tausende fliehen täglich in die direkten Nachbarländer, vor allem in den Tschad im Westen oder den Südsudan. Länder, die ohnehin schon auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Im Südsudan unterstützten internationale Hilfsorganisationen bereits vor dem Konflikt sieben Millionen Menschen.

Die Bürgerkriegsflüchtlinge üben Michael Dunford zufolge zusätzlichen Druck auf eine ohnehin angespannte Situation aus. „In diesem Jahr haben wir bereits eine Zunahme der Sicherheitsvorfälle im Südsudan erlebt. Wenn wir nicht in der Lage sind, bedürftigen Menschen volle Lebensmittelrationen zu geben, kann dies zu einem weiteren Konflikt werden.“

Das Welternährungsprogramm schätzt, dass 17,7 Millionen Sudanesinnen und Sudanesen akut von Ernährungsunsicherheit betroffen sind. Michael Dunford glaubt, dass diese Zahl in den kommenden Monaten noch weiter steigen wird.

Viele Sudanes:innen flüchten ins nahegelegene Ausland, 700.000 Kinder leiden akut Hunger. © AFP/Luis Tato

Nicht nur, weil viel Geld fehlt. Große Teile des Landes sind für Hilfsorganisationen kaum oder gar nicht erreichbar. Die RSF kesseln mitunter ganze Städte ein, die sudanesische Armee blockiert ebenfalls Hilfslieferungen. Es kommt zu Plünderungen und Angriffen auf humanitäre Helferinnen und Helfer. Das Welternährungsprogramm hat gleich zu Beginn der Kämpfe drei Mitarbeitende verloren.

Auch die Weltgesundheitsorganisation klagte Mitte Januar über diese „sehr, sehr schwierigen“ Rahmenbedingungen. Zur landwirtschaftlich wichtigen Region Al Dschazira südöstlich der Hauptstadt Khartum haben viele Hilfsorganisationen keinen Zugang mehr, nachdem die RSF-Truppen dort die Macht im Dezember übernommen haben. Zuvor sind dorthin Hunderttausende vor den Kämpfen aus Khartum oder der Region West-Darfur geflohen.

Dort ist es nach Einschätzung von Mathias Mogge besonders schlimm. „Es gibt wie in verschiedenen Teilen des Landes täglich Kampfhandlungen, einschließlich Luftangriffe durch Regierungstruppen. Dringend benötigte Nothilfe wie Nahrung und Trinkwasser erreicht die Menschen viel zu selten.“

Im Sudan existiert eine beeindruckende Bereitschaft, sich gegenseitig unter die Arme zu greifen. Mathias Mogge ist Vorstandsvorsitzender der Welthungerhilfe.

Das liegt dem Vorstandsvorsitzenden der Welthungerhilfe zufolge in erster Linie daran, dass es die Helfer sehr schwer haben, Zugang zu den Bedürftigen zu erhalten. „Wenn wir zum Beispiel Hilfstransporte in eine Region schicken, dann kommt von den anderen Kriegsparteien der Vorwurf, wir würden damit eine Seite im Konflikt unterstützen. Dabei geht es uns als zur Neutralität verpflichtete Organisation allein darum, dass die Menschen über die Runden kommen, egal in welchem Machtbereich sie leben.“

Mehr als eine halbe Million Menschen sind in den vergangenen Monaten in den Südsudan geflüchtet. © AFP/Luis Tato

Mogge, der gerade aus der Hafenstadt Port Sudan am Roten Meer zurückgekehrt ist, weist in diesem Zusammenhang auf eine Besonderheit hin: „Im Sudan existiert eine beeindruckende Bereitschaft, sich gegenseitig unter die Arme zu greifen.“

Diese Selbsthilfe spiele im Alltag eine sehr große Rolle. „Die Menschen sind es gewohnt, sich selbst zu organisieren, zu sagen, was sie benötigen.“

Dennoch sind Not und Verzweiflung groß. Viele Familien wüssten weder ein noch aus, sagt Mogge und berichtet von einer Frau, die er in einem Flüchtlingszentrum kennengelernt habe.

Die Mutter habe ihm gesagt, sie wolle so rasch wie möglich in ein anderes Land gehen, damit ihre sieben Kinder nach zehn Monaten Krieg endlich wieder eine Schule besuchen können. Wohin? Das sei ihr egal. Hauptsache weg.