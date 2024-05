Immer wieder Zoff Ein Ehe-Coach gibt Tipps für die deutsch-französischen Beziehungen

Russlands Krieg in der Ukraine, die schwere Krise in Nahost, eine schwächelnde Wirtschaft und China, das Taiwan droht: Die Welt wankt und Europa versucht noch, seinen Platz zu finden.

Gerade jetzt müssten die beiden Großmächte Deutschland und Frankreich zusammenhalten, sich eng abstimmen und für eine starke Europa-Politik einsetzen. Doch was in der Theorie logisch klingt, gelingt in der Praxis nicht immer. Im Gegenteil: Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron tendieren sogar dazu, ihre Unstimmigkeiten öffentlich auszutragen.

Ein Beispiel: Ende Februar sinnierte Macron öffentlich über europäische Spezialeinheiten in der Ukraine, um wohl auch Druck in Richtung Putin aufzubauen und die EU-Politik ein Fünkchen weniger berechenbar zu machen. Scholz widersprach sofort. Unmöglich! Zu riskant!

Immer wieder kam es in den vergangenen Monaten zu solchen Alleingängen, ob in der China-Politik oder im Umgang mit Moskau. Dabei braucht es insbesondere in diesen herausfordernden Zeiten ein geeintes Europa – mit einem deutsch-französischen Power Couple an der Spitze.

Privat scheinen sich die beiden besser zu verstehen: Ein Doppel-Date in Paris mit ihren Gattinnen Anfang Mai verlief harmonischer als manch offizielle Begegnung. Nun kommt Macron an diesem Sonntag nach Deutschland – beide Seiten wollen, so heißt es, die Chance nutzen, um die Wogen wieder zu glätten. Wie das gelingen kann, verrät Beziehungscoach Emmanuel Albert.

Mit Merkel lief’s gut, mit Scholz aß er Fischbrötchen

Bloß nicht der Ex nachtrauern: Zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stimmte die Chemie. © AFP/LUDOVIC MARIN

Heringsbrötchen als Mittagssnack: Macron aß es tapfer bis zum letzten Bissen. (Archivbild, Oktober 2023) © dpa/Reuters/Pool/Fabian Bimmer

Ein kritischer Blick, während Scholz am Pult steht – freundlich wirkt das nicht. © AFP/LUDOVIC MARIN

Ungleiche Gesprächshaltung: Scholz gestikuliert, Macron verschränkt die Arme. © REUTERS/Pool

Richtig gute Freunde sollen Jacques Chirac und Gerhard Schröder gewesen sein. © IMAGO/ABACAPRESS/IMAGO/Mousse/ABACA