Israel veröffentlicht Luftaufnahmen Was über den Raketeneinschlag in das Krankenhaus in Gaza bekannt ist

In einem Krankenhaus im Gazastreifen wurden nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums durch einen Raketeneinschlag Hunderte Menschen getötet und verletzt. Israel und die in Gazastreifen herrschende islamistische Hamas machen sich gegenseitig dafür verantwortlich.

Wer ist für den Raketeneinschlag verantwortlich?

Die Informationslage ist aktuell noch unübersichtlich. Die israelische Armee (IDF) hat jüngst Aufnahmen veröffentlicht, die beweisen sollen, dass eine fehlgeleitete palästinensische Rakete für den tödlichen Einschlag im Krankenhaus im Gazastreifen verantwortlich sei.

In dem am Mittwoch veröffentlichten Videozusammenschnitt sind Luftaufnahmen der Al-Ahli-Klinik und eines Parkplatzes zu sehen, auf dem ein Brand ausgebrochen war. Verglichen werden Luftaufnahmen vor und nach dem tödlichen Vorfall.

Es sei kein typischer Krater zu sehen, wie er sonst bei israelischen Luftangriffen entstehe. Nach Angaben der Armee schlug dort stattdessen eine fehlgeleitete Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad ein.

Der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus sagte dem US-Sender CNN außerdem, das Militär habe Beweise vorliegen über ein von Israel abgehörtes Gespräch zwischen Hamas-Terroristen. Sie hätten gesagt: „Oh, da gab es offenbar eine Fehlfunktion oder eine Explosion einer Rakete, die im Gazastreifen gelandet ist.“

Zudem sei kurz vor dem Vorfall eine Salve von Raketen aus dem mittleren oder nördlichen Abschnitt des Gazastreifens in Richtung Israel abgefeuert worden. Diese sei auf Israels Radarsystem verzeichnet worden.

Was sagen Israel und die Hamas zu dem Klinik-Beschuss?

„Nach den Informationen der Geheimdienste, die auf mehreren uns vorliegenden Quellen basieren, ist der Islamische Dschihad für einen fehlgeschlagenen Raketenangriff verantwortlich, der das Krankenhaus getroffen hat“, hieß es in einer am Dienstagabend verbreiteten Mitteilung der Armee.

Der israelische Premier Benjamin Netanjahu sagte später am Abend: „Die ganze Welt sollte wissen: Es waren die barbarischen Terroristen in Gaza, die das Krankenhaus in Gaza angegriffen haben, nicht die israelische Armee. Diejenigen, die unsere Kinder brutal umgebracht haben, bringen auch ihre Kinder um.“

Ein palästinensisches Mädchen wird im Al-Shifa Krankenhaus medizinisch versorgt, nachdem es im Ahli Arab Krankenhaus im Gazastreifen bei einem Raketeneinschlag verletzt wurde. © picture alliance/dpa

Zuvor hatte die im Gazastreifen herrschende Hamas Israel für den Angriff verantwortlich gemacht und erklärt, dabei seien „zwischen 200 und 300 Menschen“ getötet worden. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben war zunächst nicht möglich.

Ein Sprecher der israelischen Armee sagte Dienstagabend: „Wir haben dieses Krankenhaus nicht beschossen. Wir beschießen nicht absichtlich sensible Einrichtungen und definitiv keine Krankenhäuser. Wir sind uns sehr bewusst, dass sich dort Zivilisten befinden.“

Israel wiederum wirft der Hamas vor, genau in oder unter solchen Einrichtungen ihre Waffen zu lagern und Kommandostützpunkte zu betreiben. Am Abend beschoss die Hamas Israel erneut mit Raketen aus dem Gazastreifen.

Wie ist die Lage am Al-Ahli-Arab-Krankenhaus?

Bei der getroffenen Klinik handelt es sich um das Al-Ahli-Arab-Krankenhaus im Zentrum von Gaza Stadt.

Eine Mutter mit ihrem Kind, die aus dem Al-Ahli-Arab-Krankenhaus in das Shifa-Krankenhaus in der Nähe flüchten konnte. © REUTERS/stringer

Laut einem Bericht des TV-Senders „Al Jazeera“ sind vor allem Frauen und Kinder unter den Opfern. Andere Quellen sprachen von bis zu 500 Toten. Das Gesundheitsministerium in Gaza untersteht der Hamas.

In dem Krankenhaus sollen tausende Menschen Zuflucht vor den Bombardierungen der Israelis gesucht haben. Das ist nicht ungewöhnlich, da Krankenhäuser und Schulen als zivile Einrichtungen als vergleichsweise sicher gelten. Meist werden sie von internationalen Organisationen wie der UN betrieben.

Was weiß man über den Raketeneinschlag?

Die Klinik soll gegen 20:30 Uhr lokaler Zeit getroffen worden sein. Schon am Samstag wurde das Krankenhaus von einer Rakete getroffen.

Verwundete aus dem Al-Ahli-Arab-Krankenhaus wurden in das nahegelegen Shifa Krankenhaus gebracht. © REUTERS/stringer

Ein Arzt der Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ berichtete, wie zunächst die Decke des Operationssaales nach dem Angriff einstürzte. Die Organisation bezeichnete die Ereignisse als „Massaker“. Nie in den fünf Gazakriegen vorher starben so viele Menschen bei einem einzelnen Angriff.

Auf mehreren Videos ist zu sehen, wie eine Salve von Raketen aus dem Gazastreifen abgeschossen wird. Sekunden später scheint eine der Raketen im Krankenhaus einzuschlagen.

Die Reaktionen nach dem Raketenangriff

Das Al-Ahli-Arab-Krankenhaus ist das einzige christliche Krankenhaus im Gazastreifen. Die Klinik wird von der anglikanischen Diözese Jerusalem getragen. Der Generalsekretär des Jerusalem Inter-Church Center, Yousef Daher, sprach auf Facebook von 200 bis 300 Todesopfern. „Das ist ungeheuerlich“, so Daher. Er warf dem Westen vor, in Gaza „Kriegsverbrechen“ zu unterstützen. „Auf dem ein oder anderen Wege, werden alle den Preis dafür zahlen“, sagte Daher.

Es ist wichtig, dass dieser Vorfall sehr genau aufgeklärt wird. Olaf Scholz, Bundeskanzler

Auch der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, verurteilte den Angriff. „Wir fordern den sofortigen Schutz von Zivilisten und Gesundheitsversorgung sowie eine Rücknahme der Evakuierungsverordnung“, teilte Ghebreyesus auf der Plattform X, ehemals Twitter, mit.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich betroffen geäußert: „Ich bin entsetzt über die Bilder, die uns von der Explosion in einem Krankenhaus in Gaza erreichen“, schrieb er am Mittwoch auf der Internet-Plattform X. „Unschuldige wurden verletzt und getötet. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer.“ Der Kanzler schloss die Forderung an: „Es ist wichtig, dass dieser Vorfall sehr genau aufgeklärt wird.“

Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau bezeichnete den Angriff auf das Krankenhaus in Gaza-Stadt als „entsetzlich und absolut inakzeptabel“. Es sei „nicht akzeptabel, ein Krankenhaus anzugreifen“, sagt Trudeau vor Journalisten in Ottawa. Auch die Türkei, Iran, Jordanien, Ägypten und Katar verurteilten den Angriff.

Russland hat den Raketeneinschlag als ein schockierendes Verbrechen verurteilt. Das Außenministerium in Moskau fordert Israel zudem auf, Satellitenbilder als Beweis für seine Behauptung vorzulegen, dass es nichts mit dem Angriff zu tun habe. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sagte Radio Sputnik, der Angriff sei ein schockierendes, menschenverachtendes Verbrechen.

Die vom Libanon aus operierende Terrororganisation Hisbollah rief zu einem „Tag des Zorns“ auf. Im Libanon kam es noch am Abend vor der US-Botschaft in Beirut zu Krawallen. Auch in Tunesien gingen Menschen auf die Straße.

Das Al-Ahli Krankenhaus in Gaza in Flammen © Screenshot https://twitter.com/Charles_Lister

Sollte die Klinik tatsächlich von einer israelischen Rakete getroffen worden sein, wird das die Diskussionen um einen besseren Schutz der Zivilisten in Gaza befeuern. Unter anderem betonte US-Präsident Joe Biden in den vergangenen Tagen immer wieder, dass Israel mit Rücksicht auf die Bewohner Gazas bei seiner Offensive gegen die Hamas vorgehen müssen. Biden wird am Mittwoch in Israel zu einem Besuch erwartet.

Menschenrechtsorganisationen kritisierten Israels teils scharf in den vergangenen Tagen wegen der Situation in Gaza, unter anderem wegen der Abriegelung des Gazastreifens.

Ausschreitungen im Westjordanland

Als Reaktion auf die Klinik-Katastrophe kam es im palästinensisch bewohnten Westjordanland zu Ausschreitungen. In Jordanien versuchte eine aufgebrachte Menschenmenge in die israelische Botschaft in Amman einzubrechen und sie anzuzünden. Schon zuvor hatte Israel alle Staatsbürger zur Ausreise aus der Türkei aufgefordert.

Demonstranten geraten im Westjordanland mit Sicherheitskräften aneinander. © AFP/JAAFAR ASHTIYEH

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Palästinensische Flaggen sollten auf halbmast gesetzt werden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa am Dienstag. Außerdem sagte Abbas ein Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Jordanien ab, das für Mittwoch angesetzt war.

Die Regierung in Jordanien sagte daraufhin das geplante Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden in Amman ganz ab. Ein solches Treffen werde stattfinden, „wenn die Entscheidung getroffen wurde, diesen Krieg zu beenden und den Massakern ein Ende zu setzen“, erklärte der jordanische Außenminister Ayman Safadi am Dienstag in Amman.

An dem Treffen sollten ursprünglich Biden, der jordanische König Abdullah II., der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi sowie Palästinenserpräsident Mahmud Abbas teilnehmen, um über die humanitäre Notlage für die Zivilisten im Gazastreifen zu sprechen. (mit Agenturen)

+++ Dieser Artikel wird laufend aktualisiert +++