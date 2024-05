Ist Putin zur Waffenruhe bereit? „Das entschiedene Auftreten einiger Nato-Länder scheint zu wirken“

Russlands Präsident Wladimir Putin ist Insidern zufolge bereit zu einer Waffenruhe, die den jetzigen Frontverlauf im Krieg gegen die Ukraine anerkennt.

„Putin kann so lange kämpfen, wie es nötig ist“, sagte eine von vier mit den Diskussionen in Putins Umfeld vertrauten Personen Reuters, die die Nachrichtenagentur befragt hat. „Aber Putin ist auch zu einem Waffenstillstand bereit – um den Krieg einzufrieren.“ Drei der Interview-Partner hätten von entsprechenden Äußerungen des Präsidenten gegenüber einer kleinen Gruppe von Beratern berichtet.

Demnach zeigte er sich frustriert über nach seiner Ansicht vom Westen unterstützte Versuche, Verhandlungen zu verhindern. Zudem habe Putin die Entscheidung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj beklagt, Gespräche auszuschließen.

Russische Truppen erzielten zuletzt Geländegewinne

Reuters sprach mit insgesamt fünf Personen, die im politischen und wirtschaftlichen Umfeld auf hoher Ebene mit Putin arbeiten oder gearbeitet haben. Sie wollten namentlich nicht genannt werden. Die fünfte Person machte keine Angaben zu einem etwaigen Einfrieren des Konflikts.

Die russischen Truppen haben nach Angaben beider Kriegsparteien zuletzt Geländegewinne erzielt. Den Insidern zufolge würde Putin diese Situation nutzen, um die Kämpfe zu beenden. Zwei der Personen sagten, nach Ansicht des Präsidenten reichten die jetzigen Gewinne aus, um vor der russischen Bevölkerung einen Sieg ausrufen zu können.

Russland sagt immer, dass es auf der Basis der Frontlinie zu Verhandlungen bereit ist. Carlo Masala, Professor für Politikwissenschaften an der Universität der Bundeswehr

Putin sei sich bewusst, dass neue große Geländegewinne eine weitere Mobilisierung erforderlich machen würden, sagten drei der Quellen. Dies wolle er vermeiden. Zwei der Quellen sagen, dass die russische Besorgnis über eine Eskalation mit dem Westen, auch wegen der Atomwaffen, wächst.

„So viel Neues ist das nicht“, sagt hierzu Carlo Masala, Professor für Politikwissenschaften an der Universität der Bundeswehr in München. „Russland sagt immer, dass es auf der Basis der Frontlinie zu Verhandlungen bereit ist. Das aber würde bedeuten, dass die von den Russen eroberten Gebiete ausnahmslos in ihrer Kontrolle bleiben und die Ukraine sie aufgeben müsste.“

Carlo Masala ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität der Bundeswehr in München.

Die Begründung, dass Putin eine weitere Mobilisierung vermeiden wollte, hält der Experte für plausibel – die Sorge vor einer nuklearen Eskalation weniger.

In der Vergangenheit hat Russland immer wieder der Ukraine und dem Westen mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht, während dieser, unter anderem mit der Unterstützung von Moskaus Verbündetem China, vor einer Eskalation durch eine solche Rhetorik gewarnt hatte.

Zugleich sagt Masala: „Wenn es stimmt, dass Putin zunehmend besorgt ist wegen einer Konfrontation mit der Nato, dann ist das auch ein Hinweis darauf, dass das immer entschiedener werdende Auftreten einiger Natomitglieder zu wirken scheint. Etwa das immer mal wieder erwähnte Szenario, Mitglieder der Allianz könnten Truppen in die Ukraine entsenden, könnte dem Kreml größere Sorgen bereiten, als viele gemeinhin angenommen haben.“

Auch Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte Reuters auf Anfrage, Putin habe wiederholt die Bereitschaft zum Dialog betont. Russland wolle keinen „ewigen Krieg“. Eine Stellungnahme von ukrainischer Seite lag zunächst nicht vor. Das US-Außenministerium erklärte, jede Friedensinitiative müsse „die territoriale Integrität“ der Ukraine „innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen“ respektieren.