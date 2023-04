Kampf gegen den Stau Wer sich ein Auto teilt, kommt in Paris künftig schneller voran

Paris will die Anzahl der Autos auf seinen Straßen reduzieren. Dafür soll die etwa 35 Kilometer lange Stadtautobahn eine neue Spur für Fahrgemeinschaften und öffentliche Transportmittel bekommen – jeweils ein Fahrstreifen zu den Stoßzeiten.

Bereits im kommenden Jahr, während der Olympischen Sommerspiele 2024, soll die linke Fahrspur der Autobahn für Rettungskräfte, Organisatoren und Sportler reserviert werden.

Mit schätzungsweise einer Million Fahrten pro Tag ist die auch Périphérique genannte Stadtautobahn eine der am stärksten befahrenen Straßen in Europa. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt derzeit 70 Stundenkilometer, soll aber in Zukunft auf 50 km/h reduziert werden.

Obwohl der Plan auf Kritik gestoßen ist und Valérie Pécresse, die Präsidentin der Region Ile-de-France, Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Bewohner der Vorstädte geäußert hat, will die Regierung die Anzahl der täglichen Fahrgemeinschaften von etwa 900.000 auf drei Millionen erhöhen. Das Projekt solle nicht dazu führen, dass weniger Menschen die Autobahnen nutzen, sondern weniger Autos auf den Straßen unterwegs sind, soagtDavid Belliard, der Verkehrsbeauftragte der Stadt.

Frankreich verzeichnet im Durchschnitt täglich etwa 100 Millionen Autofahrten. In den meisten Wagen sitzt nur eine Person. Die neue Initiative zielt auf die Verringerung von Verkehrsstaus, die Förderung nachhaltiger Verkehrsmittel und die Verbesserung der Luftqualität in der Stadt.