Kämpfer, Goldgräber, Propagandisten Was wird jetzt aus den Wagner-Missionen in Afrika?

Für den Chef der berüchtigten Wagner-Truppe, Jewgeni Prigoschin, ist die Reise offenbar vorerst zu Ende. So ist am Dienstag ein Geschäftsreiseflugzeug vom Typ Embraer Legacy 600, das von den USA mit dem russischen Söldnerchef in Verbindung gebracht wird, in der belarusischen Hauptsadt Minsk eingetroffen. Nach dem abgebrochenen Putsch vom Wochenende hatte sich Prigoschin auf den Weg in Russlands Nachbarstaat gemacht – ins politische Exil. Jetzt bestätigte der belarusische Diktator Alexander Lukaschenko die Ankunft des Wagner-Führers.