Guatemalas neuer Präsident Ein Land wählt seine Elite ab

Es ist ein historischer Tag für die Guatemalteken: Sie haben mit ihrer politischen Elite gebrochen. Überraschend wählten sie an diesem Sonntag Bernardo Arévalo zu ihrem Präsidenten. Einen, der noch vor wenigen Wochen ein weitgehend unbedeutender Abgeordneter war. Und einen, der die Korruption bekämpfen und sich für die Rechte der sozialen Schwächeren und die indigene Bevölkerung einsetzen will.

Er siegte in einem Land, das in seiner demokratischen Geschichte fast ausnahmslos von einer weißen, konservativen Elite regiert wurde. Dabei sind etwa die Hälfte der Guatemalteken Indigene, und 60 Prozent leben in Armut. Diesen Teil der Bevölkerung hat Arévalo offensichtlich mobilisieren können.

Mit 2,6 Millionen Stimmen bekam der 64-Jährige mehr Stimmen als jeder Präsident vor ihm. Er gewann deutlich gegen seine Kontrahentin Sandra Torres – Vertreterin eben jener Elite, der Arévalo den Kampf angesagt hat.

60 Prozent der Indigenen Guatemalas leben in Armut

Lange darf Arévalo sich nicht auf seinem Sieg ausruhen. Sein politisches Überleben wird in erster Linie von zwei Punkten abhängen. Zum einen muss er die Macht der korrupten Elite Guatemalas begrenzen. Mit dem Wahlausgang am Sonntag haben sie zwar ihr Machtmonopol verloren. Aber faktisch können sie im Land immer noch viel lenken, haben etwa großen Einfluss auf die Justiz.

Regierungskritische Journalisten, Richter und Anwälte wurden in der Vergangenheit öfters inhaftiert. Auch den Kandidaten Arévalo versuchte die Staatsanwaltschaft vorzeitig aus der Wahl zu entfernen. Gegen seine 2017 aus einer Bürgerbewegung entstandene Partei Semilla laufen aktuelle Verfahren, noch vor seinem Amtsantritt könnte es zur Parteiauflösung kommen.

Arévalo muss deshalb hart durchgreifen gegen die korrupten Strukturen Guatemalas. Und das mit einem Parlament, in dem seine Partei nur 23 der 160 Sitze stellt. Auch in der Region ist der neue Präsident politisch weitestgehend isoliert. Umliegende Staaten wie El Salvador oder Nicaragua werden autokratisch und populistisch regiert.

Und er muss seine sozialen Reformen umsetzen. Arévalo ist ein weißer Akademiker, er entstammt nicht den marginalisierten Gruppen, die ihn ins Amt hoben. Sie werden ihn daran messen, wie er seine Wahlversprechen einlöst. Die Erwartungen sind hoch. Und Arévalo wäre nicht der erste lateinamerikanische Präsident, der sie enttäuscht.