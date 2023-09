Konflikt in Bergkarabach Warum sich die Türkei und Armenien plötzlich annähern

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan geht nach dem jüngsten Konflikt in der Enklave Bergkarabach auf Armenien zu und nimmt den armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan gegen Kritik in Schutz: Paschinjan trage keine Schuld an Provokationen, die zum jüngsten Angriff Aserbaidschans auf Karabach geführt hätten, sagte er jetzt.