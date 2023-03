Konfliktregion Pazifik Darum rüstet Australien mit Atom-U-Booten auf

Es ist ein Rüstungsdeal, der sinnbildlich für die wachsende Konkurrenz zwischen dem Westen und China steht. Im Rahmen des sogenannten Aukus-Abkommens mit den USA und Großbritannien wird Australien mehrere nuklear betriebene U-Boote bekommen. Australiens Premierminister Anthony Albanese und Großbritanniens Premier Rishi Sunak waren am Montag ins kalifornische San Diego gereist, um gemeinsam mit US-Präsident Joe Biden den Deal und dessen Details zu verkünden.

In einem ersten Schritt kaufen die Australier bis zu fünf U-Boote der Virginia-Klasse, die Anfang der 2030er-Jahre geliefert werden sollen. Jedes der nuklear betriebenen U-Boote kostet um die drei Milliarden Dollar. In einer zweiten Phase bekommt Australien ab 2040 britische U-Boote, die zu großen Teilen mit amerikanischer Technik bestückt sein sollen.

Die Bedeutung des Abkommens, das die drei Länder im September 2021 schlossen, kann dabei nicht hoch genug geschätzt werden, sagt Johannes Peters, Leiter der Abteilung Maritime Strategie und Sicherheit vom Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. „Das Besondere an dem Aukus-Abkommen ist, dass die Amerikaner und die Briten bereit sind, ihre Technologie zu teilen“, sagt Peters dem Tagesspiegel. „Dieser Technologietransfer ist eine Zäsur, denn es ist ein riesiger Schritt von einem konventionell betriebenen U-Boot zu einem nuklear betriebenen.“

Der Indopazifik ist als Region entscheidender Schauplatz der Konkurrenz zwischen den USA und China – mehrere Konflikte stehen dabei im Vordergrund. Die Volksrepublik beansprucht etwa das demokratische Taiwan als ihr Eigen, obwohl sie das Land nie regiert hat, und droht mit Annexion des Inselstaats. Die USA unterstützen die Regierung in Taipeh mit Waffenlieferungen und haben mehrfach zu verstehen gegeben, das Land im Fall eines chinesischen Überfalls zu verteidigen. Eine solche Eskalation würde sich unmittelbar auf die Sicherheitslage im Indopazifik auswirken.

Doch neben Taiwan ist auch bei anderen Themen die Lage angespannt. So hat die Volksrepublik das Bestreben, fast vollständig das Südchinesische Meer und damit zentrale Routen des Welthandels kontrollieren zu wollen. Außerdem beansprucht China einige Inseln für sich, die auch von den Anrainerstaaten als Territorium betrachtet werden. Auf großes Missfallen stößt in diesem Zusammenhang auch die massive Aufrüstung der chinesischen Marine. „Die Chinesen rüsten maritim auf und die Amerikaner merken, dass sie das absehbar alleine nicht kontern können, ohne ihre globale Präsenz zu reduzieren. Sie versuchen deshalb, Verbündete zu finden“, sagt Peters.

Mit Blick auf diese Situation will Washington so den militärischen Einfluss Pekings in der Region beschneiden – und seinen eigenen gleichzeitig ausweiten. Die Lieferung der Atom-U-Boote für Australien spielt dabei eine zentrale Rolle. „Mit Australien haben die Amerikaner auf absehbare Zeit einen weiteren strategischen Stützpunkt“, sagt Peters. „Abgesehen davon, dass die Australier nun über eigene nukleare U-Boote verfügen werden, wird es eine Infrastruktur geben, mit der die Amerikaner ihre eigenen U-Boote in Australien werden warten können.“

Hinter dem Deal steht aber nicht nur die geopolitische Konkurrenz zwischen den Vereinigten Staaten und China – auch Australien hat ein angespanntes Verhältnis zu dem von Präsident Xi Jinping regierten Land. „Die Beziehungen zwischen Australien und China sind ein Albtraum“, sagt Lauren Johnston, Professorin für China-Studien an der Universität Sydney dem Tagesspiegel. „Ein Grund dafür ist, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen sehr unausgewogen sind.“

Das sei nicht immer so gewesen. „In den 1990er und 2000er Jahren war es für Australier einfach, in China zu leben: Viele Chinesen in meinem Universitätsumfeld hatten eine Verbindung zu Down Under, weil sie selbst dort studiert hatten oder zumindest jemanden kannten, der dort lebte“, sagt Johnston.

Strategisch entscheidend sind die Atom-U-Boote deshalb, weil sie im Gegensatz zu konventionell diesel-elektrisch betriebenen im Prinzip unbegrenzt unter Wasser bleiben und große Entfernungen schnell zurücklegen können – was mit Blick auf die große Entfernung zwischen Australien und China entscheidend ist. „Der wesentliche Zweck von U-Booten sind Aufklärung und Abschreckung“, sagt Marine-Experte Peters. Die Abschreckung bestehe darin, dass der Gegner sich in einem Seegebiet, in dem U-Boote unterwegs sind, kaum frei bewegen könne. „Wenn man einer überlegenen Überseeflotte Probleme bereiten will, braucht man U-Boote. Die Jagd nach ihnen ist extrem aufwändig.“

