Krankenhaus in Gaza Stadt getroffen Wohl mehrere hundert Tote bei Beschuss von Klinik

Bei der getroffenen Klinik handelt es sich um das Al-Ahli Arab Hospital im Zentrum von Gaza Stadt. Laut einem Bericht des TV-Senders Al Jazeera sind vor allem Frauen und Kinder unter den bis zu 500 Opfern. Die Hamas und Menschen vor Ort sprechen gegenüber „Al Jazeera“ von einem „Massaker“.

Das Gesundheitsministerium in Gaza, das die Zahl veröffentlichte, untersteht der Hamas. Andere Quellen sprachen von rund 300 Toten.

In dem Krankenhaus sollen tausende Menschen Zuflucht vor den Bombardierungen der Israelis gesucht haben. Das ist durchaus nicht ungewöhnlich, da Krankenhäuser und Schulen als zivile Einrichtungen als vergleichsweise sicher gelten. Teilweise werden sie auch von internationalen Organisationen wie der UN betrieben.

Israel wiederum wirft der Hamas vor, genau in oder unter solchen Einrichtungen ihre Waffen zu lagern und Kommandostützpunkte zu betreiben.

Das Al-Ahli-Arab-Krankenhaus ist das einzige christliche Krankenhaus im Gazastreifen. Die Klinik wird von der anglikanischen Diözese Jerusalem getragen. Der Generalsekretär des Jerusalem Inter-Church Center, Yousef Daher, sprach auf Facebook von 200 bis 300 Todesopfern. „Das ist ungeheuerlich“, so Daher. Er warf dem Westen vor, in Gaza „Kriegsverbrechen“ zu unterstützen. „Auf dem ein oder anderen Wege, werden alle den Preis dafür zahlen“, sagte Daher.

Auch der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, verurteilte den Angriff. „Wir fordern den sofortigen Schutz von Zivilisten und Gesundheitsversorgung sowie eine Rücknahme der Evakuierungsverordnung“, teilte Ghebreyesus auf der Plattform X, ehemals Twitter, mit.

Israels Armee prüfe die Berichte aus Gaza, wurde Militärsprecher Daniel Hagari in israelischen Medien zitiert. Die Armee verfüge noch nicht über alle Informationen zu dem Vorfall. „Es gibt viele Luftangriffe, viele misslungene Raketen und viele gefälschte Berichte der Hamas“, betonte Hagari demnach.

Am Abend beschoss die Hamas Israel erneut mit Raketen aus dem Gazastreifen. Laut ersten Berichten geht die israelische Armee von einer fehlgeleiteten Hamas-Rakate aus, wie israelische Medien berichten.

Sollte die Klinik aber tatsächlich von einer israelischen Rakete getroffen worden sein, wird das die Diskussionen um einen besseren Schutz der Zivilisten in Gaza befeuern. Unter anderem betonte US-Präsident Joe Biden in den vergangenen Tagen immer wieder, dass Israel mit Rücksicht auf die Bewohner Gazas bei seiner Offensive gegen die Hamas vorgehen müssen. Biden wird am Mittwoch in Israel zu einem Besuch erwartet.

Menschenrechtsorganisationen kritisierten Israels teils scharf in den vergangenen Tagen wegen der Situation in Gaza, unter anderem wegen der Abriegelung des Gazastreifens.

Bisher lassen sich die Opferzahlen nicht verifizieren. Sicher scheint zur Stunde aber, dass das Krankenhaus getroffen wurde. Am Nachmittag wurde zudem eine von der UN betriebene Schule in Gaza getroffen.

