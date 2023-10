Krieg mit der Hamas „in neue Phase getreten“ Bodentruppen und Panzer weiten Operation im Gazastreifen aus

Der Krieg Israels mit der Hamas ist nach Angaben der israelischen Regierung „in eine neue Phase getreten“. „Vergangene Nacht hat der Boden in Gaza gebebt. Wir haben oberhalb der Erde und unterhalb der Erde angegriffen“, sagte der israelische Verteidigungsminister Joav Gallant am Samstag in einer Videobotschaft, in der er sich auf die israelischen Bombardierungen von Tunnelanlagen im Gazastreifen bezog.

Die israelische Armee hatte in der Vornacht ihre bislang heftigsten Angriffe in dem Palästinensergebiet seit Beginn des Krieges vor drei Wochen geflogen. Armee-Angaben zufolge wurden dabei 150 unterirdische und militärische Ziele der radikalislamischen Hamas getroffen. Zudem sei einer der Hauptverantwortlichen für den Hamas-Großangriff auf Israel getötet worden.

Gleichzeitig ist die israelische Armee (IDF) in größerem Umfang als bisher in den Gazastreifen eingedrungen. Eine Bodeninvasion sei im Gange, sagte IDF-Sprecher Admiral Daniel Hagari am Samstagmorgen.

„Wir sind in den Gazastreifen eingedrungen und weiten unsere Operationen aus“, sagte Hagari und fügte hinzu, dass es bisher keine verletzten israelischen Soldaten im Gazastreifen gäbe.

Hagari erklärte, dass das Militär im Gazastreifen „die verschiedenen Phasen des Krieges durchläuft“ und die Bodentruppen Operationen im Gazastreifen durchführen. „Infanterie-, Panzer-, Pioniers- und Artilleriekräfte nehmen an den Aktivitäten teil, begleitet von schwerem [Luft-]Feuer„, sagt er und wies darauf hin, dass „die Kräfte immer noch auf dem Boden sind und die Kämpfe fortsetzen.“