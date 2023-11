Krieg zwischen Hamas und Israel Was mit den 50 Geiseln der Islamisten nach ihrer Freilassung passiert

Wenn in dieser Woche tatsächlich bis zu 50 Geiseln der islamistischen Hamas aus dem Gaza-Streifen nach Israel zurückkehren, stehen die Abläufe in ihrer Heimat weitgehend fest. Nach ersten Checks durch israelische Mediziner noch am Ort der Übergabe werden sie in ein Krankenhaus transportiert. Dort erfolgt, je nach Gesundheitszustand, neben etwaigen Eingriffen auch psychologische Versorgung.