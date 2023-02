Jetzt im Live-Stream So verläuft Putins Rede zur Lage der Nation

Zu Beginn seiner Rede zur Lage der Nation wiederholt Putin Vorwürfe gegen westliche Nato-Staaten und gibt ihnen die Schuld für den russischen Krieg gegen die Ukraine. „Ich möchte betonen, dass der Westen schon vor Beginn der Spezialoperation Verhandlungen mit der Ukraine über Lieferungen schwerer Waffen begonnen hat“, sagt Putin und am Dienstagmorgen vor der Föderalen Versammlung in Moskau.

Die Föderale Versammlung - die Staatsduma und der Föderationsrat - tritt dazu in Kreml-Nähe im Veranstaltungszentrum Gostiny Dwor zusammen. An diesem Freitag, dem 24. Februar, wird es ein Jahr her sein, dass der Präsident die Invasion in die Ukraine angeordnet hat.

Putins Rede im Live-Stream:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Außerdem wiederholte er weitere bekannte Propaganda-Narrative, dass die Ukraine Biolabore für den Krieg aufgebaut hätte und einen Genozid an der russischsprachigen Bevölkerung im Donbass vorbereiten würde. „Ich möchte wiederholen: Sie haben diesen Krieg begonnen und wir haben nur unsere Kraft eingesetzt, um diesen Krieg zu stoppen“, sagte der russische Präsident unter Applaus. Putin stellt „den Westen“ in seiner Rede als geldgierig dar und behauptet, die Länder würden vom Krieg profitieren.

Auch erwähnte Putin wieder die „Sicherheitsgarantieren“, die der Westen Russland nach wiederholten Anfragen nicht gewährt hätte. Die Nato-Osterweiterung und die Absage an Russlands Machtanspruch in Osteuropa wird von Putin und seiner Führung häufig als Vorwand für den Einmarsch in die Ukraine genannt.

Putin beschuldigte den Westen und die Ukraine ebenfalls wieder der Russophobie. „Alles wiederholt sich, es gibt nichts Neues. Der Westen hat alles beschleunigt, indem er den Putsch 2014 in der Ukraine unterstützt hat. Die ideologische Grundlage dafür war die Russlandphobie und Nationalismus“, sagte Putin weiter. Putin nennt die demokratischen Proteste auf dem Maidan in der Ukraine 2014 „Putsch“, um diese zu delegitimieren.

Wladimir Putin wirft der Nato zudem vor, Krieg gegen Russland zu führen - ein typisches Narrativ der Täter-Opfer-Umkehr, das Russland regelmäßig benutzt. „Wir führen keinen Krieg gegen das Volk der Ukraine“, sagt Putin. „Das Volk der Ukraine wurde zur Geisel des Kiewer Regimes und seiner westlichen Herren, die im Grund dieses Land im politischen, wirtschaftlichen Sinn dieses Wortes besetzt haben.“ Putin beschuldigt die Ukraine und den Westen, verantwortlich zu sein für die zahlreichen Opfer des Krieges.

Es ist Putins 18. Rede zur Lage der Nation. Die wegweisenden Auftritte geben die großen politischen Leitlinien für die russische Gesellschaft vor. Zuletzt hatte Putin im April 2021 die Rede zur Lage der Nation gehalten. Im vergangenen Jahr gab es keine; der Kremlchef hatte dies mit einer sehr hohen „Dynamik der Ereignisse“ erklärt. Nicht nur wegen Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine wird die Rede in diesem Jahr weltweit mit Spannung erwartet.

In gut einem Jahr sind Präsidentenwahlen in Russland angesetzt. Beobachter gehen davon aus, dass der 70-Jährige nach mehr als 20 Jahren an der Macht 2024 erneut für das Amt kandidieren wird. Putin hatte die Verfassung geändert und könnte demnach bis maximal 2036 Kremlchef bleiben.

Oppositionelle russische Journalisten gingen am Montag davon aus, dass Putin nach der demonstrativen Biden-Visite seine Rhetorik verschärfen werde. Manche glauben sogar, er könnte der Ukraine offiziell den Krieg erklären.

Das kremlkritische Onlineportal „Meduza“ will erfahren haben, dass Putin „Pläne zum Wiederaufbau und zur Entwicklung“ der okkupierten Regionen vorstellen und soziale Leistungen für Soldatenfamilien ankündigen werde.

In der Zwischenzeit sind Fotos auf den Sozialen Medien aufgetaucht, die Plakate mit der Aufschrift „Die Grenzen Russlands enden nirgends“ zeigen. Sie sollen über Russland hinweg aufgetaucht sein. Das Zitat stammt von Putin aus dem Jahr 2016. Er sagte es bei einer Preisverleihung einem russischen Kind gegenüber. Auf den Plakaten steht auch das Datum des heutigen Dienstags, der 21. Februar 2023. Sie sollen Teil einer Kampagne rund um die angekündigte Putin-Rede sein.

Biden will seine Ansprache im Rahmen eines Besuchs in Polen im Warschauer Schloss halten. Darin dürfte er sich an Putin richten, der seine Rede voraussichtlich einige Stunden vorher hält. Biden war am Montag überraschend in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Dort hatte er dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die „unerschütterliche“ Unterstützung der USA zugesichert und weitere Waffenlieferungen für Kiew angekündigt.(dpa/AFP/fra/mlk)

Zur Startseite