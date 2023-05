Letztes Urteil des UN-Tribunals : Serbische Beamte zu 15 Jahren Haft verurteilt

Wegen Kriegsverbrechen im Krieg in Bosnien-Herzegowina in den 1990er Jahren sind zwei serbische Beamte verurteilt worden. Die Richterin in Den Haag sprach von „einem Meilenstein“.