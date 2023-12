© imago images/Future Image/Christoph Hardt via www.imago-images.de

Live „Die Welt hat sich verändert“ : Ex-Minister Joschka Fischer fordert Abschreckung Russlands – auch mit Atomwaffen

Russland will Armee um 170.000 Soldaten vergrößern + Rheinmetall will 2024 erste Panzer in der Ukraine bauen + Ukraines Geheimdienst hat wohl Anschläge auf russische Güterzüge verübt + Der Newsblog.