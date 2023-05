Live Zum neunten Mal in diesem Monat : Luftangriffe in Kiew und anderen ukrainischen Regionen

USA räumen Schäden an Patriot-Abwehrsystem in der Ukraine ein + Wagner-Deserteur will nach Russland zurückkehren + Erdogan erklärt Verlängerung des Getreideabkommens um zwei Monate + Der Newsblog.