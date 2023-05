Nach Sieg des Amtsinhabers Kanzler Scholz will mit Erdogan „Themen mit frischem Elan vorantreiben“

Der seit 20 Jahren regierende türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan steht vor einer weiteren fünfjährigen Amtszeit. Laut vorläufigem Endergebnis siegte der 69-Jährige am Sonntag in der Stichwahl um das Präsidentenamt, wie Wahlkommissionschef Ahmet Yener am Abend erklärte. (Mehr im Newsblog unten)