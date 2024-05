Live Insiderbericht eines hochrangigen Militärs : Ukraine rechnet im Juni oder Juli mit ersten F-16-Kampfjets

Russland startet Bodenoffensive in der Region Charkiw + Selenskyj entlässt Chef seiner Leibwache + Offenbar Brand in Ölraffinerie in russischem Kaluga nach Drohnenangriff + Der Newsblog.