Luftalarm in zwei Dritteln des Landes Ukraine meldet Tote und Verletzte durch russische Luftangriffe

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge am frühen Montag groß angelegte Luftangriffe auf die gesamte Ukraine verübt. Stundenlang ertönte Luftalarm in etwa zwei Drittel des Landes.

Bei den verstärkten russischen Angriffen hat es nach Angaben des ukrainischen Militärs erneut Opfer in der Bevölkerung gegeben. „Leider gibt es tote und verwundete Zivilisten“, erklärt der Generalstab in seinem täglichen Lagebericht.

Allein in der Nacht habe es 16 Raketenangriffe gegeben, vor allem auf die Städte Charkiw, Cherson, Mykolajiw und die Region Odessa. Sämtliche Drohnenangriffe konnten abgewehrt werden, wie das Militär weiter mitteilt. Insgesamt habe Russland verschiedene Teile der Ukraine mit 35 Drohnen aus iranischer Produktion angegriffen.

Offenbar fünf Verletzte in Kiew

Bei den russischen Luftangriffen auf Kiew sind laut dem Bürgermeister der Stadt, Vitali Klitschko, mindestens fünf Menschen verletzt worden. Drei Menschen seien bei Explosionen im Stadtteil Solomjanskyj verwundet worden, zwei weitere Personen durch Drohnenwrackteile, die auf ein zweistöckiges Gebäude im Stadtteil Swjatoschyn fielen.

Reuters-Augenzeugen berichteten von zahlreichen Explosionen in der Stadt. Örtlichen Behörden erklären, die Luftabwehrsysteme hätten die Angriffe abgewehrt.

Es war nicht sofort klar, wie viele Drohnen auf Kiew abgeschossen wurden. Die Kiewer Militärverwaltung teilte mit, dass Drohnenwrackteile auf eine Start- und Landebahn des Flughafens Schuljany, einem der beiden Passagierflughäfen der ukrainischen Hauptstadt, gefallen und Rettungskräfte vor Ort im Einsatz seien.

In der Region Cherson und in der Region Saporischschja waren laut Medienberichten auch Explosionen zu hören. In der Hafenstadt Odessa meldete die Bezirksmilitärverwaltung einen Luftangriff, bei dem ein Lebensmittellager von einer Rakete vom Typ X-22 getroffen worden sei. Dies habe einen Brand verursacht. Es gebe „keine Informationen über Opfer“ vor Ort. (Tsp mit AFP/Reuters)