Macron wegen Unruhen in Neukaledonien Ordnungsrufe und ein bischen Kompromiss

Eigentlich ging es bei dem kurzfristig anberaumten Besuch des französischen Staatspräsidenten in Neukaledonien um die Frage: Zieht er das „Ultimatum“ zurück oder nicht. Bis Ende Juni wollte Macron eine umstrittene Verfassungsänderung durchbringen, was die Unruhen in dem Überseegebiet ausgelöst hatte

Darüber haben Paris und Nouméa seit Dienstagabend 24 Stunden lang rätseln können – denn so lange saß Macron im Flugzeug auf dem Weg in die 17.000 Kilometer entfernte französische Überseegemeinschaft im Indischen Ozean. Vor dem Abflug hatte der Präsident nicht durchblicken lassen, wie er die schwersten Unruhen seit 1980 in den Griff bekommen will. In den vergangenen Tagen sind in Neukaledonien sechs Menschen gestorben.

Lob für Sicherheitskräfte

Ende Juni sollte laut Macron der Kongress (beide Parlamentskammern) zusammenkommen, um das Wahlrecht für Provinzwahlen per Verfassungsänderung endgültig zu beschließen. Es sei denn, Unabhängigkeitsvertreter und Frankreich-Anhänger auf der Insel einigen sich bis dahin untereinander.

Aber Macron machte am Donnerstag vor Ort klar, dass erst Ruhe und Ordnung wiederhergestellt werden müssten. Beim Besuch einer Polizeistation lobt er den Einsatz der Sicherheitskräfte angesichts dieser „absolut einmaligen Aufstandsbewegung“ und erklärte, „wir werden bis zum Ende gehen, die kommenden Tage und Wochen werden noch schwierig sein“.

Es könne keine „Beruhigung“ der Lage geben, solange es zu Gewalttaten komme. Dazu würden Sondereinheiten mit Hubschraubern und gepanzerten Fahrzeuge eingesetzt werden.

Verfechter einer Unabhängigkeit Neu-Kaledoniens demonstrieren an der Straße, auf der Macrons Konvoi vorbeifährt. © IMAGO/ABACAPRESS/IMAGO/Marin Ludovic/Pool/ABACA

Nach dem Gespräch mit Vertretern der Unabhängigkeitsbewegung erklärte der Präsident allerdings, er wolle dafür sorgen, dass die Verfassungsänderung nicht „gegen Widerstände durchgesetzt wird“. Man werde sich „einige Wochen Zeit nehmen, damit die Lage sich beruhigt und die Gespräche über ein weitreichenderes Abkommen wieder aufgenommen werden können“.

Auf Forderungen eingegangen

Später sagte er, es könne Wochen oder Monate dauern, um ein umfassendes Abkommen auszuhandeln. Daran sollten auch die Bürgermeister und Wirtschaftsvertreter beteiligt werden – eine Forderung der Unabhängigkeitsvertreter. Diese Abkommen soll dann den Neukaledoniern zur Abstimmung vorgelegt werden. Ob er dabei an ein Referendum denke, beantwortete Macron nicht.

Im Vorfeld hatten nicht nur die Unabhängigkeitsbewegung, sondern fast alle politischen Gruppierungen in Frankreich und selbst moderate Vertreter einer Zugehörigkeit zu Frankreich sofortige politische Zugeständnisse gefordert: Macron müsse zumindest das Ultimatum bis Ende Juni zurücknehmen, um eine friedliche Einigung zu ermöglichen. Auch Vertreter der Regierungspartei Renaissance schlossen sich dieser Forderung an.

Neukaledonien Neukaledonien (französisch Nouvelle-Calédonie) ist eine zu Frankreich gehörende Inselgruppe im südlichen Pazifik. Anhänger der Unabhängigkeit nennen die Inselgruppe auch „Kanaky“. Die Ur-Bevölkerung und ihre Nachkommen, die sich davon abgeleitet Kanaken nennen, machen 41,2 Prozent der Bewohner aus (Stand 2019). Neukaledonien war französische Kolonie und ist seit 2003 eine zu Frankreich gehörige Überseegemeinschaft mit besonderem Status. Für Frankreich ist die Inselgruppe wegen seiner großen Nickel-Vorkommen wichtig (zum Bau von Batterien für E-Autos) sowie für seine Präsenz im Südpazifik. Es gab drei Referenden über eine Unabhängigkeit: Zwei sind knapp für einen Verbleib bei Frankreich ausgegangen Die umstrittene dritte Abstimmung 2021 wurde von den Verfechtern der Unabhängigkeit boykottiert aus Protest darüber, dass Paris eine Verschiebung wegen der Corona-Pandemie abgelehnt hatte. Ergebnis: 96,50 Prozent der Wähler stimmten gegen eine Unabhängigkeit.

Selbst die eigentlich als Hardlinerin der Unabhängigkeitsgegner bekannte Bürgermeisterin von Nouméa, Sonia Lagarde, hatte mehr Zeit für Gespräche gefordert. Die ursprüngliche Bevölkerung der Inselgruppe befürchtet eine Verringerung ihres Einflusses gegenüber den Festlandfranzosen, die sich in Neukaledonien niedergelassen haben.

„Die Erpressung mit dem Kalender hat noch nie funktioniert in Neukaledonien“, sagt der ehemalige Berater von Premierminister Michel Rocard, François Merle. Die Erweiterung des Wählerregisters hätte Teil eines weitreichenderen Abkommens über die Zukunft der Inselgruppe sein sollen, betont er.

Das ist keine Methode. François Merle, ehemaliger Berater für die Abkommen mit Neu-Kaledonien 1988 des damaligen Premiers Michel Rocard.

Vorwurf der „historischen Ignoranz“

Werde nun einseitig nur diese Forderung der Gegner einer Unabhängigkeit durchgesetzt, habe dieses Lager kein Interesse mehr an Verhandlungen, fürchtet Merle, die heute bei der Stiftung Jean Jaurès arbeitet. „Das ist keine Methode“, sagt er im Gespräch mit der Tageszeitung „Le Monde“.

Die Durchführung des dritten Referendums über die Unabhängigkeit 2021 ohne Konsens zwischen den Parteien bezeichnet er als „entscheidenden Fehler“. Angesichts des Vertrauensverlustes glaubt er nicht, dass bis Ende Juni eine politische Einigung möglich ist.

Verprellt hatte Macron die Vertreter der ursprünglichen Bewohner Neukaledoniens schon zuvor. Statt wie zuvor das Dossier beim Premierminister anzusiedeln, übergab er es seinem Innenminister. Gérald Darmanins Vorgehen zeugte allerdings von „historischer Ignoranz“ kritisiert die ehemalige französische Justizministerin Christiane Taubira im Radiosender France Info.

Das sei „extrem gefährlich“ und habe zu den Ausschreitungen geführt. Daher wurde in Nouméa auch wenig begeistert aufgenommen, dass Macron den Innen- sowie den Verteidigungsminister mit auf die Reise nahm. Immer mehr Rufe waren laut geworden, dass es eine glaubwürdige und von allen Lagern akzeptierte Persönlichkeit für neue Vermittlungen brauche.