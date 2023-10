Nach Anschlag in Arras : Schule muss am Tag der Gedenkfeier wegen Bombendrohung geräumt werden

Am Montag sollte in der Schule in Arras eigentlich eine Gedenkfeier für den getöteten Lehrer Bernard stattfinden. Der 57-Jährige wurde am Freitag von einem ehemaligen Schüler erstochen.