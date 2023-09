Nach Aufhebung der Immunität Französischer Botschafter aus dem Niger ausgeflogen

Frankreichs Botschafter im Niger hat Sicherheitskreisen zufolge das Land verlassen. Sylvain Itte sei am Morgen ausgeflogen worden, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen am Mittwoch. In der ehemaligen französischen Kolonie hatte das Militär im Juli geputscht.

Ende August hob die Militärregierung die diplomatische Immunität von Itte auf und ordnete an, dass er das Land innerhalb von 48 Stunden zu verlassen habe.

Frankreich handele gegen die Interessen des Niger, lautete die Begründung. Frankreich kam der Aufforderung jedoch nicht nach, das Land erkennt die Putschisten nicht an.

Am Wochenende kündigte Präsident Emmanuel Macron an, die Militärpräsenz im Niger aufzugeben. Die 1500 französischen Soldaten würden bis Jahresende abgezogen. (Reuters)