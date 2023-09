Tagesspiegel Plus Frankreichs harte Haltung in Niger : Botschafter bleibt trotz Ausweisung, keine Visa mehr für Künstler

Präsident Macron will den Putschisten nicht nachgeben: Der Botschafter arbeitet in einer Art Gefangenschaft. Französische Soldaten hocken in der Kaserne, die Kultur-Zusammenarbeit ist eingestellt.