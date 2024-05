Nach Beginn der Evakuierung von Rafah : Wagenknecht wirft Bundesregierung „Beihilfe zu Kriegsverbrechen“ vor

Die Parteigründerin des BSW geht Premier Netanjahu abermals hart an – und die Ampel in Berlin gleich mit. Doch auch die hält die Großoffensive in Rafah für eine Katastrophe mit Ansage.