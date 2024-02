Nach Vorwurf aus Kiew Elon Musk dementiert Verkauf von Starlink-Satelliten an Russland

Der US-Milliardär und Unternehmer Elon Musk erklärte auf seiner Plattform X, dass sein Unternehmen SpaceX keine Starlink-Terminals an Russland verkaufen würde. Damit dementierte er einen Bericht der ukrainischen Regierung, dem zufolge russische Fallschirmjäger Starlink-Terminals nutzen würden.



„Zahlreiche falsche Berichte behaupten, SpaceX würde Starlink-Terminals an Russland verkaufen. Das ist kategorisch falsch“, schrieb Musk. „Nach unserem besten Wissen sind keine Starlinks direkt oder indirekt an Russland verkauft worden“, schrieb der US-Unternehmer weiter.

Musk hatte bereits in der vergangenen Woche erklärt, man unterhalte keine Geschäftsbeziehungen zu Russland. Starlink funktioniere dort nicht, behauptete Musk.



Der ukrainische Militärgeheimdienst hatte eine Audioaufnahme bei Telegram veröffentlicht, bei der russische Fallschirmjäger die Aufstellung von Starlink-Terminals besprochen sollen. Eine Stellungnahme Russlands liegt nicht vor. Starlink wird von SpaceX betrieben. (Tsp/Reuters)