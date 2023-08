Putins Russland „Je länger der Krieg dauert, desto größer wird der Kreis der Nutznießer“

Reden wir über den Russland-Afrika-Gipfel, der Ende Juli stattfand – kann er als eine weitere merkwürdige Front des russisch-ukrainischen Krieges wahrgenommen werden?

Zumindest sieht das der Kreml so. Dahinter steht der Versuch, zu beweisen, dass die Mehrheit der Menschheit tatsächlich bereit sei, Russland zu unterstützen. Und dass auch andere Staaten von der globalen Vorherrschaft der USA genug hätten, selbst wenn sie das nicht so offen aussprächen wie Russland. Afrika bietet sich dafür an.