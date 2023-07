Rechtsruck in Europa Warum sind rechte Parteien so erfolgreich?

Seit mindestens zwei Jahrzehnten wachsen rechte Parteien in den westlichen Demokratien und regieren inzwischen in immer mehr Ländern auch der Europäischen Union. Wie konnte rechtsextremes Denken und Handeln gerade hier wieder populär werden, auf einem Kontinent, der Faschismus und Nationalsozialismus hervorbrachte und der von beiden vor mehr als 80 Jahren zerstört wurde? Wir haben dazu zwei Forscherinnen und einen Forscher in drei EU-Ländern befragt.

In unserer Kolumne „3 auf 1“ bewerten Fachleute die Lage – alle Kolumnen von „3 auf 1“ finden Sie hier.

Konservative haben sich polarisiert und nehmen immer extremere Positionen ein

Sofia Ventura ist Professorin für Politikwissenschaft in Bologna. Sie forscht über die Rechte in Frankreich und in Italien. Sie sagt, die radikale Rechte profitiert von der Krise der sozialdemokratischen Idee und Politik.

Seit fünfzehn Jahren geht ein Gespenst durch Europa: die Krise der sozialistischen Parteien, die den Populismus der radikalen Rechten begünstigt hat. Diese Krise ist Teil der allgemeinen Krise der etablierten Parteien, die die Herausforderungen der vergangenen Jahrzehnte nicht bewältigen können und als „Kartellparteien“ immer stärker Teil der Institutionen werden.

Besonders betroffen ist die Linke, während die radikale Rechte auch Bevölkerungsschichten anziehen konnte, die von den Folgen der Globalisierung und den negativen Entwicklungen seit 2008 – Migration eingeschlossen – betroffen sind.

In Italien hat dies Parteien wie die Lega und die Fratelli d’Italia begünstigt, die mit populistischen Appellen die Eliten attackieren, die größte Partei der Linken, den Partito democratico (Pd), der trotz Wahlniederlagen lange regierte, und Eingewanderte.

Die Nöte bestimmter sozialer Gruppen, die Propaganda der Rechten und die Unentschiedenheit des PD, der zwischen Blairs Drittem Weg und dem Keynesianismus schwankt, schufen einen Teufelskreis.

Dies trug zur Polarisierung der konservativen Wählerschaft bei, die immer extremere Positionen einnimmt. Nur innerhalb der Rechten – der Mehrheit im Land – finden noch Wählerwanderungen statt, je nachdem, welche Führungspersönlichkeit gerade stark ist.

Der neue Nationalismus kämpft nicht mehr gegen-, sondern miteinander

Christer Mattsson forscht zu gewalttätigem Extremismus und Rechtsextremismus an der Universität Göteborg. Er sagt, nationalistische Ideen wurden durch bürgerliche Politik und die Botschaft eines vermeintlichen „Kulturkrieges“ salonfähig gemacht.

Noch vor 30 Jahren brauchte man rechtsextreme Bewegungen, um rechtsextreme Botschaften zu verbreiten. Heute ist die Botschaft schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Anders als früher kämpfen die neuen Nationalismen nicht mehr gegeneinander, sondern international für die Aufrechterhaltung der westlichen Vorherrschaft.

Egal, ob ich Neonazis in Schweden oder Rechtsextreme in den USA befrage oder die sozialen Medien in Deutschland verfolge, immer stoße ich auf eine Botschaft: die rechtsextreme Doxa, ihre Denk- und Wertegemeinschaft.

Sie betont, dass das christliche Abendland bewusst durch eine geheime Gruppe eines „tiefen Staates“ in multikulturelle Gesellschaften aufgelöst werde, die den Westen in volksfeindliche Richtungen lenke.

Zugleich wird der Feminismus als Ursache für die Schwächung des weißen Mannes gesehen. Traditioneller Antisemitismus verwandelt sich in antisemitische Verschwörungstheorien, in denen über versteckte Machthaber und „Globalisten“ gesprochen wird, implizit aber Juden meint. Dieser neue Antisemitismus verfängt, weil Juden nicht explizit als Schuldige genannt werden.

All diese Ideen überschreiten nationale Grenzen und werden von Politikern gern aufgegriffen – sie müssen ja kaum vermarktet werden. So konnten Ideen von ihren historischen Ursprüngen im Nationalsozialismus und Faschismus befreit werden. Dann musste man sie nur noch in die Idee „eines Kulturkampfes“ verpacken – erfolgreich.

Rechte reagieren scheinbar auf die Bedürfnisse prekär lebender Menschen

Daphne Halikiopoulou forscht zu internationalem Nationalismus und Rechtsextremismus an der University of York. Sie sagt, rechtsextreme Parteien mobilisieren Wähler, weil sie sich neuerdings für den Wohlfahrtsstaat aussprechen.

Der Erfolg rechtsextremer Parteien hängt von ihrer Fähigkeit ab, eine Interessenkoalition zwischen ihrer Kernwählerschaft – Wählern mit kulturellen Anliegen – und der oft größeren Gruppe von Wählern mit wirtschaftlichen Anliegen zu mobilisieren.

Dies liegt auch daran, dass der gegenwärtige Hype um „neue“ Themen wie Einwanderung die Bedeutung wirtschaftlicher Themen für Wähler vernachlässigt. Indem sie Migration aber zum Sündenbock machen, mobilisieren rechte Parteien wirtschaftlich schlecht gestellte Wähler. Gleichzeitig prangern sie nicht nur den Verfall kultureller Normen an, sondern auch die scheinbar durch Zuwanderung verschärfte Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, Wohnungsknappheit, Kriminalität und Terrorismus. Diese neue wohlfahrtsstaatliche Orientierung macht sie glaubwürdig, wenn es darum geht, der wirtschaftlichen Not vieler Menschen politisch zu begegnen.

All dies ist Teil einer „Normalisierungsstrategie“ der Rechtsextremen: Sie reagieren auf die Bedürfnisse prekär lebender Menschen und wachsen so über ihre eigentliche Wählerbasis hinaus.