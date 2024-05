Tagesspiegel Plus Richter ordnen Stopp von Israels Rafah-Offensive an : Was die Entscheidung des UN-Gerichts bedeutet

Wegen der katastrophalen humanitären Lage müsse Israel sein militärisches Vorgehen einstellen, entschied der Internationale Gerichtshof. Völkerrechtler sind von der Entscheidung überrascht.