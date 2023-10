Schlussspurt in Polens Wahlkampf Streit um den richtigen Patriotismus

Polinnen und Polen haben am Sonntag die Wahl, es geht um ihren Platz und ihre Rolle in Europa. Diese Botschaft hämmern die Wahlkämpfer beider Lager bei ihren letzten Auftritten in die Köpfe und Herzen, bevor ab Samstag, 0 Uhr, die verordnete Wahlkampfruhe gilt.