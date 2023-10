Schock in Nordeuropa Steckt Russland hinter dem Leck an der Pipeline?

Der Schaden an der Leitung Balticconnector zwischen Finnland und Estland ist möglicherweise wieder durch einen Angriff entstanden - fast genau ein Jahr nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipeline, die ebenfalls durch die Ostsee führt.

Bereits in der Nacht zum Sonntag hatten die beiden Betreibergesellschaften Elering (Estland) und Gasgrid (Finnland) einen plötzlichen Druckabfall festgestellt und den Gastransport zwischen beiden Ländern unterbrochen. Seitdem ist die Pipeline außer Betrieb.

Sowohl Vertreter Finnlands als auch Estlands vermieden es am Dienstag, offen von Sabotage zu sprechen oder Russland zu verdächtigen. Stattdessen war in Helsinki und Tallinn von „äußeren Umständen“ die Rede, die zu dem Vorfall geführt hätten.

Seismologen verzeichneten Explosion in der Ostsee

Die Pipeline verbindet die beiden östlichsten Nato-Staaten. Auch deshalb, sagte Joel Linnainmäki dem Tagesspiegel, reagierten Finnland und Estland auf den Vorfall nicht allein, sondern als Teil des Militärbündnisses und der Europäischen Union. Linnainmäki forscht am Finnischen Institut für Internationale Angelegenheiten zu finnischer Außenpolitik und nordeuropäischer Sicherheit.

Sowohl Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg als auch der finnische Präsident Sauli Niinistö hatten am Dienstag erklärt, das Bündnis und Finnland würden auf einen möglichen Sabotageakt entschlossen reagieren. Man wolle aber die Untersuchungen abwarten.

Auch der finnische Regierungschef Petteri Orpo betonte, dass es wichtig sei, „den Fall gründlich zu untersuchen und keine voreiligen Schlüsse zu ziehen“. Der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur sagte am Dienstagabend auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz, dass die Schäden an der Pipeline „durch etwas Größeres als einen Taucher oder ein unbemanntes Tauchfahrzeug verursacht worden sein müssen“. Zugleich schloss er die Möglichkeit einer Explosion aus.

Er widersprach damit norwegischen Seismologen. Die Erdbebenforscher:innen vom Norsar-Institut teilten am Dienstag mit, dass sie am Sonntagmorgen eine „wahrscheinliche Explosion entlang der finnischen Ostseeküste“ und etwa 40 Kilometer nördlich von Paldiski entdeckt hätten.

Das Ereignis habe eine Stärke von schätzungsweise 1,0 gehabt, was deutlich geringer sei als bei den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines im September 2022. Die Daten seien jedoch mit großen Unsicherheiten verbunden, weitere Analysen liefen, schrieb das Institut in einer Mitteilung.

Motive Moskaus umstritten

„Es hat sich höchstwahrscheinlich um eine Explosion gehandelt hat“, sagte dagegen Björn Lund, Seismologe an der Universität Uppsala, der schwedischen Tageszeitung „Dagens Nyheter“. Im Laufe des Mittwochs hätten finnische, schwedische und norwegische Forscher:innen Daten ausgetauscht und neue Analysen durchgeführt. Die Intensität habe aber etwa um das Dreißigfache unter der der Explosion an der Nord-Stream-Pipeline gelegen.

Russland hat ein Interesse daran, Chaos und Verwirrung im Westen zu stiften, um die Hilfen für die Ukraine zu schwächen. Joel Linnainmäki, Sicherheitsexperte

Hinter dem mutmaßlichen Anschlag könnte ein staatlicher Akteur stecken, glaubt Sicherheitsexperte Joel Linnainmäki. Russland habe sowohl die Möglichkeit als auch das Motiv: „Es hat ein Interesse daran, Chaos und Verwirrung im Westen zu stiften, um unsere Hilfe für die Ukraine zu schwächen.“ Zugleich seien „hybride Aktivitäten ein kostengünstiges Mittel, da sie schwer zuzuordnen sind und die Abschreckungsfähigkeit der Nato nicht direkt auf die Probe gestellt werden muss“.

Das sieht Jacopo Pepe, Energiesicherheits- und Russlandexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, als weniger gesichert an. Es gebe bisher keine stichhaltigen Beweise für Russland im Hintergrund. Die offiziellen Stellungnahmen seien deswegen zurückhaltend: „Die Attacke auf Nord Stream hat gezeigt, dass es in solchen Fällen extrem schwierig ist, smoking guns zu finden.“

Für Linnainmäki steht der Vorfall im Zusammenhang mit dem Beitritt Helsinkis zum Militärbündnis im April dieses Jahres. Moskau habe seit dem vergangenen Frühjahr mehrfach öffentlich erklärt, dass es „zu gegebener Zeit“ auf den Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens reagieren werde: „Der Pipeline-Zwischenfall würde gut in dieses Bild passen.“

„Solche Sabotage erfordert Know-how“

Die russische Regierung nannte die Nachricht „alarmierend“. Schließlich, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow unter Hinweis auf Nord Stream vor einem Jahr, habe es „schon Präzedenzfälle von Terroranschlägen gegen kritische Infrastruktur im Baltikum gegeben“.

Finnland untersucht den Vorfall nun als „schwere Sabotage“, wie Timo Kilpeläinen, Leiter der Ermittlungsbehörde der finnischen Bundespolizei, am Dienstagabend auf einer Pressekonferenz bestätigte. „Sabotage dieses Kalibers erfordert ein gewisses Maß an Know-how und Spezialausrüstung“, sagte Kilpeläinen. „Dahinter stecken wahrscheinlich keine gewöhnlichen Menschen.“ Er wollte sich aber nicht dazu äußern, ob ein anderes Land über ein solches Wissen verfügen könnte.

Die Pipeline verbindet Inkoo im Süden Finnlands mit Paldiski im Nordwesten Estlands und ist rund 150 Kilometer lang. Bis Ende vergangenen Jahres war die Leitung die einzige Gasquelle für Helsinki, nach dem Anschlag auf Nord Stream im September 2022 stand die Pipeline daher unter besonderer Beobachtung. Das finnische Außenministerium teilte am Mittwoch mit, man habe den Schutz für „die kritische Infrastruktur Finnlands“ erhöht und arbeite dabei eng mit Estland zusammen.

Vor allem Tallinn profitierte jedoch in den vergangenen Wochen von der Pipeline und importierte große Mengen Gas, die in Nordlettland lagern. Die Versorgungssicherheit Estlands sei durch den Schaden nicht gefährdet, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums dem Tagesspiegel. Das bestätigt Forscher Pepe: Estland wie Finnland könnten über LNG-Terminals versorgt werden. „Nord Stream war viel gravierender, was die Energiesicherheit angeht.“