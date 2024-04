Scholz und sein heikler China-Besuch Bloß nicht merkeln

Seine Art, mit Problemen umzugehen, abzuwarten und die Dinge laufen zu lassen – darin erinnert Olaf Scholz stark an seine Vorgängerin Angela Merkel. Das gilt auch für die Außenpolitik, vor allem im Umgang mit Peking. Allen guten Vorsätzen in der neuen China-Strategie zum Trotz. So kann, so darf es nicht weitergehen.